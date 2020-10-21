Емельянчик: оздоровительная кампания была организована под реальную потребность детей

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оздоровительная кампания - 2020 была организована под реальную потребность детей, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.

"Оздоровительная кампания проходила в этом году в особых условиях, связанных с неблагополучной эпидситуацией, вызванной инфекцией COVID-19. Как и в предыдущие годы, мы решали главную задачу - сохранение жизни и здоровья воспитанников лагерей и создание безопасных условий пребывания в них. Безусловно, только объединив усилия со всеми заинтересованными, нам в целом удалось решить поставленные задачи и провести нынешнюю оздоровительную кампанию на достаточно хорошем уровне. Особенностью оздоровления в этом году, безусловно, было то, что оздоровление организовывалось сугубо под реальную потребность детей в нем. Акцент был сделан на оздоровлении детей из многодетных, неблагополучных семей, опекунских семей, детей, находящихся на попечении государства", - рассказала Лариса Емельянчик.

Для минимизации риска распространения и заноса инфекции COVID-19 в оздоровительных лагерях были организованы дополнительные мероприятия. "Это разобщение воспитанников на малочисленные группы, изменение режима работы столовых (питание по отдельному графику для всех отрядов), изменение режима уборки, проветривание помещений, обеспечение ежедневной термометрии сотрудников и детей, находящихся в лагере. В этом году родительских дней в лагерях не было. И, конечно, был ужесточен пропускной режим на территорию лагеря", - отметила консультант главного управления.

Лидером по организации оздоровления в этом году стал НДЦ "Зубренок", в котором за 5 смен оздоровился 4581 воспитанник, т.е. практически в каждую смену - более 800 детей.-0-

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