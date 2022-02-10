Эмиль Чечко рассказал об ужасах геноцида на польско-белорусской границе

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский военнослужащий Эмиль Чечко хочет рассказать об ужасах геноцида на польско-белорусской границе. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я здесь, чтобы рассказать об ужасах геноцида на польско-белорусской границе. Несмотря на то, что я принимал непосредственное участие в этих событиях, я хотел бы рассказать вам о том, что происходило на границе, что произошло с людьми, которые были убиты. Я считаю, что даже после смерти этим людям необходимо отдать дань памяти, и я хочу рассказать, как и где они были убиты", - сказал Эмиль Чечко.

Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.

Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов (захоронений) и поделится информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.

Польский гражданин Эмиль Чечко, 1996 года рождения, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира (части переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши) был задержан 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Беларуси "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". В настоящий момент Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси.

Эмиль Чечко подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору международного уголовного суда в Гааге (исковое заявление принято к рассмотрению). С его слов, он лично (под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши) принял участие в расстреле более 200 беженцев, среди которых были женщины и дети.-0-

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Фото Рамиля Насибулина