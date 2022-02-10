Эмиль Чечко: на тему убийств нам было запрещено говорить

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На тему убийств нам было запрещено говорить, заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.

В ходе мероприятия Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов (захоронений) и поделится информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.-0-