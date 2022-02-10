Эмиль Чечко: пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. Об этом заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, вечером 9 июня он участвовал в первом массовом расстреле. "Когда уже сгущались сумерки, наш Land Rover остановился в лесу. Один из пограничников приказал нам идти в сторону света фар другого автомобиля. Мы вышли на поляну, там увидели группу мигрантов. Они стояли вокруг выкопанной ямы, справа стоял грузовой автомобиль", - рассказал польский военнослужащий.

Рядом с автомобилем были его коллеги из воинской части. "Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей, - продолжил польский военнослужащий. - Нам приказали убить две группы людей. После того, как мы расстреляли первую группу мигрантов, вторая группа была вытянута из грузового автомобиля. После этого мы сели в Land Rover и покинули поляну. Нам сказали, что необходимо почистить оружие. После этого мы вернулись в наш лагерь".

Сегодня центр "Системная правозащита" проводит пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко. Он подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов (захоронений) и поделится информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.-0-

Фото Рамиля Насибулина