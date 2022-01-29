Эмиль Чечко: польское общество имеет право знать правду о ситуации на белорусско-польской границе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Польши Эмиль Чечко обратился к полякам с просьбой проверять достоверность информации о ситуации на белорусско-польской границе. Его видеообращение в широком доступе размещено в интернете, сообщает БЕЛТА.

"Дорогие соотечественники, я прошу вас самостоятельно проверять в иностранных СМИ информацию, которая представляется о ситуации на белорусско-польской границе. Информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой", - сказал Эмиль Чечко.

Гражданин Польши добавил: "Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации, которая происходит на границе. И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди".-0-