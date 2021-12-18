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18 декабря 2021, 20:30

Эмиль Чечко рассказал, что польских военнослужащих перед убийством беженцев накачивали алкоголем

Эмиль Чечко. Скриншот из видео "Беларусь 1"
Эмиль Чечко. Скриншот из видео "Беларусь 1"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, рассказал, что польских военнослужащих накачивали алкоголем и заставляли расстреливать беженцев. Еще один фрагмент интервью с ним показали в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Польский солдат перебежал в Беларусь, чтобы перестать исполнять преступные приказы своего руководства. По его словам, военнослужащих обрабатывали психологически, потом поили алкоголем и заставляли под прицелом пистолета расстреливать беженцев в лесу. При этом польские власти на одни весы положили военные зверства и нарушения солдата, в частности вождение в нетрезвом виде", - рассказал ведущий новостей в эфире "Беларусь 1".

Во время интервью Эмиля Чечко спросили, как вели себя те люди перед расстрелом, говорили ли они что-то в этот момент. "Я не хочу, извините, об этом говорить. Одни плачут, другие кричат. Другие стоят просто прямо", - ответил он.

Еще один вопрос касался того, приходилось ли добивать раненых. "Я слышал, что были такие люди, их нужно было добить. А что нужно было с ними делать, живыми закапывать? - сказал Эмиль Чечко. - Говорили: добейте их!"

Что касается информации о том, что он был некоторое время назад задержан в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля, польский военнослужащий ответил на вопрос с сарказмом. "Да, и поэтому сбежал через колючую проволоку, потому что у меня забрали права. Прекрасный подход! Ну да, обычный пьяница… - сказал он. - Каждый раз, когда я рассказывал какой-нибудь случай, к которому нас принуждали, всегда за этим стояло большое количество алкоголя, который давали солдатам. А потом говорят, что ехал пьяным".

Как сообщалось БЕЛТА, во время интервью польский военнослужащий рассказал, что в какой-то момент на место его службы начали приезжать машины с пограничниками и забирать с собой его коллег. Первыми взяли Эмиля Чечко и его сослуживца. По дороге им предложили выпить. Добравшись до места, они увидели несколько человек. "Один у другого пограничника спрашивал, перезаряжать ли оружие. А когда мы спросили, зачем, они сказали перезаряжать и начали целиться нам в голову, чтобы заставить нас стрелять. На первом патрулировании мы были пьяные, по дороге ловили одинокого человека, увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах пограничники стреляли ему в голову", - рассказал он.

По его словам, среди тех, кого убивали польские пограничники, были волонтеры и мигранты. "Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) ведете?" А пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел две такие ситуации", - сообщил военнослужащий, - Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Тела мигрантов закопаны в землю или растерзаны волками, но большинство в ямах. Мне трудно сказать, сколько там могил. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать".

Эмиль Чечко отметил, что испытывает чувство вины за свои поступки, даже невзирая на то, что они происходили по принуждению.

Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-

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