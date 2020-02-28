Эндокринная патология выявлена почти у 1 млн белорусов

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2019 года почти у 10% населения Беларуси (около 1 млн человек) были выявлены эндокринные патологии. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович.

"По итогам прошлого года эндокринная патология зарегистрирована почти у 1 млн жителей Беларуси. По сути, это практически 10% всего населения Беларуси. В 370 тыс. случаях выявляется сахарный диабет, причем 335 тыс. приходится на диабет второго типа. До 400 тыс. случаев приходится на патологии щитовидной железы. Остальные 150 тыс. случаев относятся к прочей эндокринной патологии", - сказала Наталия Карлович.

Эндокринные патологии медики разделяют на две категории. Первичные - проводить их профилактику крайне сложно и в большинстве случаев невозможно (например, диабет первого типа, патологии щитовидной железы). Вторичные - их развитие можно прекратить при помощи профилактических мер и ЗОЖ (среди них, например, диабет второго типа).-0-

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