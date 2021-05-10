Эндокринные и кардиометаболические риски обсудят ведущие врачи на международной видеоконференции

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Международной сертификационной видеоконференции "Эндокринные и кардиометаболические риски современного человека" планируется 14-15 мая, сообщила БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм", доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

В программе акцент сделан на обсуждение кардиометаболических и эндокринных факторов риска неинфекционных заболеваний, возможности их комплексной оценки и коррекции. Также включена сессия "Заболевания щитовидной железы: клинические вопросы диагностики и лечения", приуроченная к всемирной акции "День щитовидной железы" (World Thyroid Day). Лекторами будут ведущие специалисты из Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, России, Румынии.

Видеоконференция носит междисциплинарный характер и к участию приглашены эндокринологии, кардиологи, педиатры, врачи общей практики и другие специалисты, заинтересованные в повышении знаний по этим тематикам.

Алла Шепелькевич напомнила, что возможность проведения сертификации явилась результатом подписанного 18 сентября 2020 года соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и Белорусской ассоциацией врачей.

Видеоконференция организована Белорусским общественным медицинским объединением "Эндокринология и метаболизм", Республиканским общественным объединением "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" совместно с сотрудниками кафедр эндокринологии, кардиологии и внутренних болезней БГМУ при поддержке Белорусской ассоциации врачей и Всемирной федерации сердца.-0-