Эндокринолог назвала симптомы нарушения функции щитовидной железы у подростков

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушение функции щитовидной железы у подростков не имеет четко очерченной клиники, но некоторые жалобы должны насторожить, сообщила директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Анжелика Солнцева, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, подростки являются той группой риска, на которую необходимо обращать внимание, когда речь идет о гипо- или гиперфункции щитовидной железы. "В подростковом возрасте наиболее часто встречается так называемый субклинический гипотиреоз, который не имеет четко очерченной клиники. Нередки жалобы на повышенную утомляемость, слабость, снижение концентрации внимания, памяти. Все эти жалобы абсолютно неспецифичны, но они есть. И они должны насторожить родителей и быть поводом для обращения к доктору", - сказала Анжелика Солнцева.

Кроме того, необходимо обращать внимание на такие показатели, как масса тела и рост. Поэтому один раз в год ребенка необходимо взвешивать и измерять рост, оценивая эти показатели. Отклонения от нормы также должны стать одним из поводов для обращения к врачу.

"Если мы говорим о повышенной функции щитовидной железы, здесь жалобы и клинические проявления более яркие, - заметила Анжелика Солнцева. - Но нередко (и мы с этим сталкиваемся в нашей клинической практике) первым доктором, к которому обращаются родители ребенка, становится, например, психотерапевт".

Главный внештатный детский эндокринолог пояснила, что часто жалобы касаются того, что ребенок стал абсолютно неуправляемым, плохо учится в школе, грубит, дерется со сверстниками и т.д. В связи с этим Анжелика Солнцева рассказала о случае, когда девочка в течение почти девяти месяцев регулярно ходила на прием к психотерапевту и получала лечение по поводу нарушения поведения, пока доктор не направил ее к эндокринологу.

"Жалобы и клинические проявления очень разнообразны. Я как детский доктор могу посоветовать родителям: если что-то не нравится или настораживает, обратитесь к специалисту и начинайте с педиатра или врача общей практики", - заключила главный внештатный детский эндокринолог.-0-