Эндокринолог об опасности лишнего веса и роли витамина D при диабете

На протяжении последних лет в Беларуси увеличивается общее количество детей с диабетом первого типа. Аналогичная тенденция характерна для большинства развитых стран Европы, где заболеваемость диабетом этого типа ежегодно растет на 3-4%. В нашей стране на начало года у врачей-эндокринологов наблюдалось более 2,6 тыс. детей и подростков с сахарным диабетом, у 98% из них - диабет первого типа. По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Анжелика Солнцева рассказала журналистам о новейших исследованиях в этой области, в частности, опасности лишнего веса и роли витамина D.

Диабет первого типа у детей неоднороден по своей природе. В 90% случаев - это аутоиммунное заболевание, которое может манифестировать в любом возрасте, отметила Анжелика Солнцева. Причем в настоящее время в нашей республике отмечается омоложение заболевания. Речь идет о смещении пика манифестации диабета первого типа в более юный возраст. По данным республиканского регистра, на начало 2021 года более чем в половине всех случаев заболевание впервые было выявлено у детей в возрасте от 0 до 9 лет, из них каждый пятый ребенок - первых четырех лет жизни.

"Однозначно сказать, какая причина лежит в основе такого омоложения детского диабета, на сегодня нельзя. Мы говорим о том, что развитие заболевания обусловлено сочетанием очень сильного генетического компонента и влияния окружающей среды, а средовых факторов достаточно много", - сказала главный внештатный детский эндокринолог.

В этой связи она назвала питание ребенка в грудном возрасте, сроки введения в рацион малыша тех продуктов, которые содержат глютен, частые энтеровирусные инфекции, дисбаланс витаминов (в том числе речь идет о дефиците витамина D), изменение микрофлоры кишечника, действие так называемых эндокринных дизрапторов - тех химических соединений, которые могут воздействовать на клеточном и рецепторном уровне.

Анжелика Солнцева особенно подчеркнула опасность лишнего веса и ожирения у ребенка. "Раньше мы уверенно говорили о том, что избыточная масса тела и ожирение - значимый фактор риска развития диабета второго типа, который связан с инсулинорезистентностью. Однако на сегодня есть четкие доказательства того, что у детей с первым типом диабета, начиная с 5-летнего возраста, фиксируются более высокие показатели индекса массы тела по сравнению со сверстниками без диабета. Именно ожирение является тем фактором, который ускоряет данное заболевание", - пояснила эндокринолог.

Также она остановилась на роли витамина D. Есть ряд работ, которые показывают: у детей с впервые выявленным диабетом первого типа отмечается недостаток этого витамина. Причем исследователи подчеркивают: назначение витамина D в период манифестации диабета и далее во время ремиссии (так называемого "медового месяца") значительно улучшает прогноз дальнейшего течения самого заболевания, показатели гликемического контроля, а также снижает потребность во вводимом инсулине.

Есть работы, согласно которым назначение витамина D в достаточно больших дозах (речь идет о 2000 МЕ в сутки) в грудном возрасте, на первом году жизни детям, у которых есть генетическая предрасположенность к диабету, значительно снижает риски заболеть в последующем.

"Кроме того, на сегодня установлен оптимальный уровень витамина D для детей с диабетом первого типа: он составляет 40 нг/мл и выше. То есть это тот показатель, который находится чуть выше обычных норм содержания витамина D, которые мы рекомендуем нашим детям", - пояснила Анжелика Солнцева.

По ее словам, витамин D - больше чем просто витамин. На сегодня он рассматривается как полугормон, то есть вещество, которое обладает свойствами гормона. Витамин D участвует, и это доказано, в процессах иммунного ответа - как врожденного, так и приобретенного. Кроме того, он задействован в метаболизме в жировой ткани, в углеводном обмене.

"Мы живем в той широте, где у населения априори может быть недостаток и дефицит витамина D. Поэтому нужно принимать его профилактически, - отметила эндокринолог. - Профилактическая доза витамина D в зависимости от возраста ребенка составляет от 500 до 1500 МЕ. Лечебная доза стартует от 2000 МЕ в зависимости от возраста ребенка и начального показателя уровня витамина D".

Главный внештатный детский эндокринолог дала и другие рекомендации, которые позволят снизить риск развития заболевания. "Прежде всего, это питание, пропаганда грудного вскармливания. Если мама может кормить ребенка грудью шесть месяцев, она должна это делать. Это профилактика и детского ожирения, и детского диабета. Всегда нужно советоваться с доктором, как вводить прикорм. Важно закаливать детей, тренировать их иммунную систему. Следует следить за массой тела ребенка. Как уже говорилось, избыточная масса тела на сегодня является фактором риска диабета не только второго типа (это общеизвестно), но и первого типа", - рассказала она.

Существенным фактором, триггером в развитии диабета первого типа при генетической предрасположенности могут стать эндокринные дизрапторы. "Это очень сложная тема, к сожалению, они нас окружают везде, и избежать их невозможно, но можно минимизировать контакты. Например, правильно выбирать игрушки, с которыми ребенок играет, соски, пустышки и др.", - отметила Анжелика Солнцева.

Говоря о правильном питании, врач порекомендовала несколько приемов овощей и фруктов в течение дня. Детям в день нужно съедать три овоща и два фрукта (или два приема фруктов).

Отдельно эндокринолог остановилась на диагностике сахарного диабета. "Есть диагностическая триада - похудение, жажда и частое мочеиспускание. На приемах у родителей мы интересуемся, встает ли ребенок мочиться ночью. Это также важный диагностический признак. Как правило, дети неясельного возраста ночью спят. В случае развития у них заболевания родители отмечают, что дети начинают несколько раз за ночь ходить мочиться", - рассказала она.

Анжелика Солнцева подчеркнула: если у ребенка есть жалобы или родители заметили что-то необычное в его поведении, нужно обратиться к участковому педиатру для обследования, в том числе определения уровня глюкозы в крови. Впервые выявленный сахарный диабет чаще всего требует оказания неотложной медицинской помощи.

К сожалению, большая доля детей с впервые выявленным диабетом поступает в стационар в состоянии выраженных метаболических нарушений. Чтобы этого не допустить, нужно внимательнее относиться к ребенку и следовать рекомендациям специалиста.

"Поэтому мой совет родителям: если у вашего ребенка выявлен (даже при случайном обследовании) чуть повышенный уровень глюкозы в крови, никогда не надо отмахиваться и планировать повторное обследование через неделю или месяц. Может быть уже поздно. Нужно следовать рекомендациям специалиста: если доктор сказал, что необходимо дообследование и лечение ребенка в стационарных условиях, нужно четко выполнять эти рекомендации", - заключила врач.

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