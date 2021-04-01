Эндокринолог отметила важность профилактики диабета для уменьшения расходов на его лечение

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая кафедрой эндокринологии БелМАПО, председатель Белорусского общества эндокринологов, профессор, доктор медицинских наук Лариса Данилова отметила важность профилактики диабета для минимизации темпов биологического старения населения, снижения рисков сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ассоциированных с сахарным диабетом. Это позволит сохранить бюджет для внедрения новых диагностических и лечебных технологий. Об этом она рассказала на круглом столе в БЕЛТА "Внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний".

"Очень долго бытовало мнение, что профилактика сахарного диабета второго типа невозможна, - сказала Лариса Данилова. - Вместе с тем в течение буквально трех лет мы показываем пример Норвегии, где достигли снижения показателей заболеваемости. Поэтому задача гражданского общества - контроль качества окружающей среды, а самого гражданина - вести здоровый образ жизни, следить за массой тела, двигательной активностью, артериальным давлением, метаболическими показателями и исключить курение. Опыт показывает, что эти усилия приводят к снижению распространенности сахарного диабета, сосудистых катастроф и случаев деменции в обществе".

Заведующая кафедрой подчеркнула, что национальные бюджеты многих стран мира действительно истощаются за счет лечения сахарного диабета второго типа и ассоциированных с ним заболеваний.

Говоря о профилактике, Лариса Данилова заметила, что на удивление дорогостоящие инновационные технологии, включающие полногеномное секвенирование, оказались не столь эффективны в сравнении с банальными скрининговыми программами по измерению массы тела, окружности талии, артериального давления.

Вместе с тем, по оценкам Международной федерации диабета, цифры по истинному количеству пациентов занижены и это касается всех стран. "Наши цифры можем смело умножать на два", - сказала председатель Белорусского общества эндокринологов (БОЭ). Она пояснила, что на свое здоровье обращают внимание, как правило, люди старшей возрастной группы, они проходят обследования и получают рекомендации, а люди среднего возраста зачастую даже не думают, что у них также могут быть нарушения углеводного обмена, проявления метаболического синдрома, предиабет.

Белорусская медицинская академия последипломного образования совместно с Белорусским обществом эндокринологов и активом общественной организации "Детский диабет" (председатель Светлана Захарова) в течение последнего десятилетия проводит ежегодные скрининги для всех желающих в ходе акций в честь Всемирного дня диабета. Уже второй год работает онлайн школа диабета БелМАПО и БОЭ, занятия в которой проводят специалисты экспертного уровня, включая дипломированных психотерапевтов. Руководит школой доцент кафедры эндокринологии Алексей Романовский. Отдельные занятия проходят для пациентов, членов их семей и врачей.

"Особое внимание мы уделяем качеству информации, которая поступает пациентам. Современные знания о диабете и мировая диабетология развиваются очень быстро. Для нас важно, чтобы школы диабета не ретранслировали заблуждения и неверные рекомендации. Порой за простыми и доступными рекомендациями стоят результаты мировых мультицентровых исследований", - отметила Лариса Данилова.

Международная федерация диабета присвоила в 2018 году Белорусской медицинской академии статус центра передового опыта в области диабетологии, а Белорусское общество эндокринологов было принято аффилированным членом Международной федерации диабета на Ассамблее федерации в Пусане (Республика Корея). В рамках международного гуманитарного образовательного сотрудничества и в честь даты открытия инсулина профессор Нам Чо, автор нескольких изданий Международного атласа диабета, выступит 15 апреля с лекцией по новым диагностическим и лечебным технологиям на онлайн-площадке БелМАПО.-0-

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