Эндопротезы коленного сустава, изделия для сосудистой хирургии: технопарк БНТУ рассказал о новейших разработках

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и министр образования Игорь Карпенко посетили опытный завод "Политехник" и научно-технологический парк БНТУ. Специалисты завода представили свои новые разработки в сфере медицины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В технопарке "Политехник" более 50 наименований и более 500 типоразмеров медицинской продукции, которая реализуется по всей стране.

Уже нашли практическое применение в отечественной медицине имплантаты с установочным инструментом для погружного остеосинтеза (фиксации переломов и остеотомии). Примерно семь лет назад в технопарке начали заниматься изделиями для сердечно-сосудистой хирургии. В стадии регистрации - восемь новых разработок. Также создан комплекс приборов на основе ультразвука, которые можно будет использовать в стоматологии, онкологии и сосудистой хирургии. Продукция технопарка носит импортозамещающий и экспортно ориентированный характер.

Среди наиболее значимых разработок технопарка (они сейчас в стадии регистрации или проведения клинических испытаний) - эндопротез коленного сустава в уникальной траектории поверхности, идеально повторяющей анатомию тела. Протез позволяет оптимизировать нагрузку на сустав, создать идеальные условия для разгибательного аппарата, при этом цена выгодно отличается от зарубежных аналогов.

Разработан и тканый протез кровеносных сосудов, который предназначен для постоянного замещения сосудов. Выполняется по специальной бесшовной технологии многослойного ткачества с последующей температурной фиксацией и пропиткой специальным раствором. Такой протез можно изготавливать индивидуально под анатомические особенности пациента.

После презентации в технопарке состоялся круглый стол, где участники обсудили дальнейшие направления совместной деятельности.-0-