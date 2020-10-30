Энергетические напитки не вызывают привыкания, но по-разному влияют на организм - Минздрав

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетические напитки не вызывают привыкания, но могут по-разному влиять на организм, сообщил журналистам главный специалист главного управления организации медицинской помощи Минздрава Александр Ходжаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"С медицинской точки зрения, этот продукт не вызывает зависимости, поэтому находится в свободном доступе", - сказал Александр Ходжаев.

Вместе с тем энергетические напитки могут по-разному влиять на организм. "Если общая категория граждан, которые потребляют этот напиток, реагирует достаточно спокойно, то некоторые могут реагировать как-то индивидуально. Имеется в виду поведение, которое они проявляют после потребления этого напитка. Это достаточно индивидуальное воздействие", - сказал он.

По словам заместителя начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерины Шелеговой, европейские эксперты обеспокоены употреблением несовершеннолетними энергетиков. "Тот же чай, кофе также психоактивные вещества. Энергетики, которые содержат их в большом количестве, привыкания не вызывают, но вместе с тем вызывают стремление подростков принять более активные стимуляторы, например амфетаминового ряда, вызывающие похожий эффект", - отметила она.

"Все абсолютно индивидуально и зависит от количества и организма человека, который будет ими злоупотреблять", - добавила Екатерина Шелегова.-0-