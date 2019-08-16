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Энергетики Беларуси и России на тренировке ликвидировали массовые отключения электричества в приграничье

Общество 16.08.2019 | 12:24
Фото ГПО "Белэнерго"
Фото ГПО "Белэнерго"

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белэнерго" и ПАО "Россети" провели в Витебской области тренировку по устранению массовых отключений в приграничных областях, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

По легенде тренировки, нужно было восстановить электроснабжение потребителей всего Дубровенского района. В результате стихийных явлений условно отключалось 34 воздушных линий 10 кВ, 342 трансформаторных подстанции, нарушалось электроснабжение 134 населенных пунктов.

На территорию Дубровенского района для ликвидации аварийной ситуации привлекался персонал белорусских и российских организаций. Бригады были проинструктированы и оснащены необходимыми материалами и приспособлениями. В тренировке было задействовано 15 единиц специальной техники. В течение дня 15 августа бригады выполняли такие работы, как замена опор, провода и поврежденной арматуры, обрезка и валка деревьев, замена трансформатора, подключение дизельной электростанции.

По итогам тренировки 16 августа прошло расширенное заседание с участием представителей ГПО "Белэнерго" и ПАО "Россети". На нем подвели итоги тренировки, наметили пути дальнейшего взаимодействия между энергокомпаниями Беларуси и России при аварийно-восстановительных работах на приграничных территориях.-0-

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Теги
Беларусь, Витебская область, Россия, сотрудничество, энергетика
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