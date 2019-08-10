Энергетики Беларуси и России проведут учение в Оршанском районе

10 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Энергетики Беларуси и России проведут совместное учение в Оршанском районе. Мероприятие будет проходить с 14 по 16 августа на базе филиала "Оршанские электрические сети" РУП "Витебскэнерго", сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

К участию в учении привлечены мобильные подразделения "Витебскэнерго", "Могилевэнерго" и филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго". Темой станет ликвидация последствий массовых отключений электросетевых объектов распределительных сетей энергосистемы Витебской области на территории Дубровенского района, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений, таких как порывистый шквалистый ветер, сильные осадки, гроза. Особое внимание будет направлено на организацию всестороннего взаимодействия мобильных сил и средств при проведении аварийно-восстановительных работ и оказание взаимопомощи при ликвидации последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе между организациями ГПО "Белэнерго" и ПАО "Россети".

Совместные учения мобильных подразделений энергетиков двух стран проводятся с 2015 года в соответствии с соглашением о стратегическом сотрудничестве между "Белэнерго" и "Россети".-0-