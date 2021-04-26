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26 апреля 2021, 13:37

Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС самоотверженно выполняли долг - Каранкевич

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич

26 апреля, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС самоотверженно и мужественно выполняли свой долг. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на митинге-реквиеме у Памятного знака в честь энергетиков Советского Союза - ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Каранкевич подчеркнул, что 26 апреля - особый день для страны и многих белорусов. Почти 2,5 тыс. белорусских энергетиков приняли непосредственное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС и сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия катастрофы.

"Мы вспоминаем одно из самых трагических событий - аварию на Чернобыльской атомной электростанции, чтим память людей, которые принимали участие в ее ликвидации. Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС проявили настоящее мужество и самоотверженность при исполнении своего долга", - сказал он. Сразу после катастрофы они в непростых условиях вели работы по восстановлению и эксплуатации важнейших для региона энергообъектов. Также строили новые объекты и линии электропередачи, чтобы создать необходимые условия для дальнейшего развития районов Гомельской области.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская

"После аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет. Чернобыль стал для нас суровым испытанием, и все мы обязаны помнить уроки прошлого", - подчеркнул Виктор Каранкевич. Он также поблагодарил присутствовавших ликвидаторов и семьи тех, кого уже нет, за мужество и патриотизм, проявленные во время устранения последствий аварии. Министр пожелал всем участникам митинга крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов также руководство Хойникского района, представители ГПО "Белэнерго", РУП "Гомельэнерго", ликвидаторы, ветераны энергосистемы, молодежь.

Из Октябрьского района на митинг приехали ликвидаторы Николай Жинко и Олег Пухальский. В 1986 году после катастрофы энергетики посменно выезжали в Брагинский район, строили новые линии электропередачи. Работали вахтовым методом. "Из нашей команды - выезжали тогда на загрязненные территории 13 человек - остались только мы вдвоем", - поделился Николай Жинко.

Как рассказал заслуженный ветеран отрасли, непосредственный участник работ по ликвидации последствий катастрофы Александр Петух, энергетики не были в первом эшелоне тех, кто работал непосредственно на станции, но вклад сделали немалый. В рекордные сроки строили новые и восстанавливали линии электропередачи. За полгода качественно провели многокилометровую линию 330 кВ вместо нормативных четырех лет. И это лишь один из примеров.

На ликвидации последствий катастрофы на ЧЭАС были задействованы 980 работников Гомельской энергосистемы. Весной 2016 года коллектив ветеранов РУП "Гомельэнерго" и Хойникского райисполкома, а также при поддержке Министерства энергетики и ГПО "Белэнерго" внесли предложение о создании и установке Памятного знака ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Хойниках. РУП "Гомельэнерго" инициировало сбор средств для создания скульптуры. Откликнулись более 20 энергетических организаций и предприятий, включая российские. 25 апреля 2018 года торжественно открыли памятный знак.-0-

Во время митинга-реквиема
Во время митинга-реквиема
Председатель Хойникского районного Совета депутатов Галина Бондарь
Председатель Хойникского районного Совета депутатов Галина Бондарь
Участник митинга энергетик Николай Хартанович
Участник митинга энергетик Николай Хартанович
Ветеран энергетики, участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Александр Петух
Ветеран энергетики, участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Александр Петух
Во время митинга-реквиема
Во время митинга-реквиема

Фото Сергея Холодилина

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