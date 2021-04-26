Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС самоотверженно выполняли долг - Каранкевич

26 апреля, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС самоотверженно и мужественно выполняли свой долг. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на митинге-реквиеме у Памятного знака в честь энергетиков Советского Союза - ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Каранкевич подчеркнул, что 26 апреля - особый день для страны и многих белорусов. Почти 2,5 тыс. белорусских энергетиков приняли непосредственное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС и сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия катастрофы.

"Мы вспоминаем одно из самых трагических событий - аварию на Чернобыльской атомной электростанции, чтим память людей, которые принимали участие в ее ликвидации. Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС проявили настоящее мужество и самоотверженность при исполнении своего долга", - сказал он. Сразу после катастрофы они в непростых условиях вели работы по восстановлению и эксплуатации важнейших для региона энергообъектов. Также строили новые объекты и линии электропередачи, чтобы создать необходимые условия для дальнейшего развития районов Гомельской области.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская

"После аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет. Чернобыль стал для нас суровым испытанием, и все мы обязаны помнить уроки прошлого", - подчеркнул Виктор Каранкевич. Он также поблагодарил присутствовавших ликвидаторов и семьи тех, кого уже нет, за мужество и патриотизм, проявленные во время устранения последствий аварии. Министр пожелал всем участникам митинга крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов также руководство Хойникского района, представители ГПО "Белэнерго", РУП "Гомельэнерго", ликвидаторы, ветераны энергосистемы, молодежь.

Из Октябрьского района на митинг приехали ликвидаторы Николай Жинко и Олег Пухальский. В 1986 году после катастрофы энергетики посменно выезжали в Брагинский район, строили новые линии электропередачи. Работали вахтовым методом. "Из нашей команды - выезжали тогда на загрязненные территории 13 человек - остались только мы вдвоем", - поделился Николай Жинко.

Как рассказал заслуженный ветеран отрасли, непосредственный участник работ по ликвидации последствий катастрофы Александр Петух, энергетики не были в первом эшелоне тех, кто работал непосредственно на станции, но вклад сделали немалый. В рекордные сроки строили новые и восстанавливали линии электропередачи. За полгода качественно провели многокилометровую линию 330 кВ вместо нормативных четырех лет. И это лишь один из примеров.

На ликвидации последствий катастрофы на ЧЭАС были задействованы 980 работников Гомельской энергосистемы. Весной 2016 года коллектив ветеранов РУП "Гомельэнерго" и Хойникского райисполкома, а также при поддержке Министерства энергетики и ГПО "Белэнерго" внесли предложение о создании и установке Памятного знака ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Хойниках. РУП "Гомельэнерго" инициировало сбор средств для создания скульптуры. Откликнулись более 20 энергетических организаций и предприятий, включая российские. 25 апреля 2018 года торжественно открыли памятный знак.-0-

Во время митинга-реквиема

Председатель Хойникского районного Совета депутатов Галина Бондарь

Участник митинга энергетик Николай Хартанович

Ветеран энергетики, участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Александр Петух

Во время митинга-реквиема

Фото Сергея Холодилина