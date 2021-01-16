16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики усилили контроль за оборудованием с учетом морозов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГПО "Белэнерго".

Для надежной работы в энергосистеме заранее при подготовке к зиме провели ремонты электротехнического и теплотехнического оборудования, электрических и тепловых сетей. "В настоящее время в соответствии с регламентом усилен контроль за состоянием оборудования, на режим работы которого оказывает влияние понижение температуры, - отметили в "Белэнерго". - Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады в полном объеме укомплектованы средствами защиты и необходимыми материалами, инструментами. Проведены противоаварийные тренировки и инструктажи персонала".

В "Белэнерго" более 1250 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад численностью более 8 800 человек, более 3 280 единиц автомобильной и спецтехники. На балансе РУП-облэнерго 184 передвижные дизельные электростанции.-0-