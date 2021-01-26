Энергетики восстанавливают электроснабжение в 284 населенных пунктах Беларуси

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, пострадавших из-за непогоды, в 284 населенных пунктах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

"Сегодня через территорию Беларуси смещается циклон "Ларс", который создает сложные погодные условия: сильный мокрый снег, метель, дождь. В отдельных регионах существенно увеличился снежный покров. Фиксируются технологические нарушения в электросетевом комплексе, в большей степени по Брестской и Гродненской областям. Основные причины отключений электроэнергии - падение веток и деревьев на линии электропередачи, налипание мокрого снега и образование льда на ветках деревьев и проводах ЛЭП, сильный ветер", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Белэнерго", работники областных энергосистем переведены в режим повышенной готовности и приступили к ликвидации последствий стихии. По состоянию на 16.00 в целом по Беларуси к этой работе привлечены более 280 бригад (порядка 460 человек) и 160 единиц техники. Восстанавливают электроснабжение в 284 населенных пунктах, из них 190 - в Брестской области.

В случае отсутствия электроснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую района электрических сетей по телефону 144. Не следует приближаться к оборванным и провисшим проводам.-0-