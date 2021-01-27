Энергетики восстанавливают электроснабжение в 402 населенных пунктах Беларуси

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 6.00 27 января ведутся работы по устранению технологических нарушений в 402 населенных пунктах страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

Деревья, потяжелевшие от налипших снежных масс и наледи, наклонялись к линиям электропередачи. Обледеневшие и заснеженные провода не выдерживали тяжести снега, падающих веток и деревьев и обрывались. Все это стало причинами отключения электричества.

"В непростых погодных условиях аварийные бригады до глубокой ночи восстанавливали нарушенное в населенных пунктах электроснабжение. Где позволяли технические возможности и условия безопасности, работы велись всю ночь. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены специальной техникой. К восстановительным и ремонтным работам суммарно были привлечены 1400 человек и 450 единиц техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания", - отметили в "Белэнерго".

26 января по территории Беларуси прошел снежный циклон "Ларс". Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области. За минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение 1800 населенных пунктов.-0-