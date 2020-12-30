30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики за сутки восстановили электроснабжение в 900 населенных пунктах Беларуси, сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".

"В целом по стране с 6.00 часов 29 декабря до 6.00 часов 30 декабря было восстановлено электроснабжение в 900 населенных пунктах, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий, при этом было задействовано 714 человек персонала и 282 единицы техники. Специалисты МЧС помогали энергетикам в организации работ в темное время суток", - рассказали в "Белэнерго. - "По состоянию на 8.00 ведутся восстановительные работы по включению электроэнергии еще в 716 населенных пунктах, в основном в Витебской и Могилевской областях, работает 248 человек и 102 единицы техники. Энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения всех потребителей".

29 декабря в Гомельской, Могилевской и Витебской областях наблюдались неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся мощными порывами ветра, ледяным дождем, гололедом. Зафиксировано значительное количество отключений в основной и распределительной сети. Наиболее пострадали регионы Гомельской и Брестской областей. Основными причинами отключений стало образование льда на ветках деревьев и проводах ЛЭП, сильный ветер, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи. Эти повреждения не произошли одномоментно, а появлялись постепенно при смещении атмосферного фронта с юга на север вдоль восточной границы Беларуси.

Сразу после получения сообщений о нарушениях специалисты оперативно приступили к восстановительным работам с учетом обеспечения безопасных условий труда для персонала. Работы длились до глубокой ночи и продолжаются в настоящее время. Были организованы оперативные переключения, аварийные обходы линий, привлечена специальная техника. В электросетевых филиалах на рабочие места был вызван оперативный и ремонтный персонал.-0-