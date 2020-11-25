Энергия молодежи и мудрость старшего поколения помогут выстоять в непростое время - мнение

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Симбиоз энергии молодежи и мудрости старшего поколения помогут выстоять в непростое время. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета ОО "БРСМ" Вероника Гудкова.

Вероника Гудкова уверена, что в непростой для республики период с точки зрения экономики, эпидемиологии и внешнеполитической обстановки важна консолидация общества. "Симбиоз энергии молодежи и мудрости старшего поколения помогут выстоять в это время. Именно в консолидации - сила для противостояния внешним угрозам и атакам извне, а также отзывам на них внутри страны", - рассказала она.

По словам молодежного лидера региона, областная организация БРСМ живо откликается на ситуацию. "Мы делаем многое, чтобы сохранить привычные для белорусов стабильность и спокойствие. Проводим открытые диалоги, участвуем в диалоговых площадках, на которые приглашаем всех желающих, и в первую очередь молодежь. Здесь каждый может пообщаться, высказать свое мнение, поучаствовать в дискуссии. Именно здесь, на диалоговых площадках, а не на улицах можно взглянуть на обсуждаемые темы с разных ракурсов", - отметила Вероника Гудкова.

Последние два месяца открытые диалоги проходят в первичных организациях, на предприятиях, в учебных учреждениях. "Такие мероприятия под общим названием "Беларусь - это мы!" организуем как в масштабах области, так и на местах. Это важно, потому что именно молодежи строить будущее нашей страны", - рассказала первый секретарь.

Гомельская областная организация консолидировалась также в плане помощи и поддержки в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Во время второй волны пандемии, как и весной, волонтеры БРСМ помогают пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким гражданам. Они приходят к ним, оказывают знаки внимания, доставляют продукты и необходимые лекарства. Самое главное - мы уверены, что вместе все преодолеем, переживем все невзгоды. Наша Беларусь и дальше будет динамично развиваться под мирным и спокойным небом", - резюмировала Вероника Гудкова.-0-