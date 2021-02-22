Энергия танца в Minsk World! Квартиры в новостройках "Полька" и "Мазурка" - от 2590 рублей за метр

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! К 23 февраля! Только до конца месяца! Всем клиентам скидка до 50 евро за квадратный метр при единовременной оплате!

Полька и мазурка – танцы, которые своим появлением взбудоражили всю Европу. Они возникли в разное время, но на протяжение целого столетия были на пике популярности. Танцевать их хотели все!

Такие же яркие, уникальные и привлекающие внимание - одноименные дома многофункционального комплекса Minsk World в квартале "Мировых танцев". Купить квартиру здесь тоже захотят все! Ведь на старте застройщик предлагает самые выгодные условия.

Цена – от 2590 рублей за квадратный метр! И рассрочка до 100 месяцев. Дома планируется сдать уже к концу 2021 года.

Выбрать свой "танец" и купить квартиру можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Здесь можно узнать всю необходимую информацию и забронировать понравившуюся недвижимость. В Minsk World есть не только помещения для жизни, но и для ведения бизнеса!

В квартале "Мировых танцев" будет две школы

Например, в десятиэтажных домах "Полька" и "Мазурка" на первых этажах – по два административно-торговых помещения площадью 140 и 150 квадратных метров, с высотой потолков – 3,9 метров. В каждом – по два выхода с защитными козырьками. В таком пространстве легко реализовать даже самую масштабную идею: места хватит на все.

Площадь квартир варьируется от 31 до 62 квадратных метров, высота потолков составляет 2,7 метра. В обоих домах – панорамные окна, при этом открывается только верхняя часть. Нижняя часть – глухая с триплексными стеклопакетами импортного производства, поэтому такие оконные проемы будут абсолютно безопасными для всех жильцов.

В некоторых квартирах на 7 этаже предусмотрены дополнительные балконы с защитными козырьками.

Благодаря размещению коммуникаций возле несущих стен или внеквартирных коридоров, квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World легко перепланировать и объединять. Для всех клиентов застройщик предоставляет бесплатную первичную консультацию дизайнеров.

У каждого дома в многофункциональном комплексе Minsk World есть свое неповторимое лицо – это не только оформление фасада, но и дизайнерские лобби.

В доме "Полька" яркий и насыщенный интерьер с интересными цветовыми акцентами. Такой же энергичный, как сам танец.

Так будет выглядеть лобби в доме "Полька"

Лобби "Мазурка" выглядит более сдержанно, но в тоже время роскошно. Складывается ощущение, что попадаешь в гостиную XIX века, где совсем скоро пройдет бал.

Так будет выглядеть лобби в доме "Мазурка"

Архитекторы комплекса делают акцент на сочетании стиля и комфорта, поэтому в каждом лобби есть место для консьержа, зона отдыха и туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных.

До квартир жильцов доставят бесшумные лифты фирмы OTIS – по одному в каждом доме.

Дома "Полька" и "Мазурка" находятся в восточной части квартала, главный вход каждого направлен на благоустроенную зеленую зону, второй – в сторону двух школ, которые станут своеобразным центром квартала "Мировых танцев". Также здесь запроектированы детские и спортивные площадки, зеленая зона для отдыха и выгула домашних животных, парковки для автомобилей, парковочные места для велосипедов и байк-боксы. Инфраструктура квартала уже сейчас готова почти полностью!

В пешей доступности от квартала – остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится. Из этого квартала можно удобно и быстро попасть в центр города на своем автомобиле – через улицу Аэродромную.

Танцевальный квартал многофункционального комплекса Minsk World, как и все остальные кварталы, находится в пешей доступности от собственной инфраструктуры – здесь запроектированы школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, магазины и кафе, спортивные залы и фитнесс-клубы.

В скором времени здесь появится самый большой в стране торгово-развлекательный центр с паркингом, шикарный парк со скульптурами, зонами отдыха, аттракционами и фонтанами, и Международный финансовый центр.

Огромный парк – гордость Minsk World

Дома "Полька" и "Мазурка" - это не единственное предложение в квартале "Мировых танцев". Здесь также находятся дома "Танго", "Твист", "Вальс", "Фламенко" и "Чарльстон". На прошлой неделе стартовали продажи квартир в доме в честь яркой "Сальсы".

В некоторых из них квартиры уже раскупили, а жители "Чарльстона" приступают к ремонту! У вас тоже есть шанс отпраздновать новоселье совсем скоро!

Как купить квартиры в домах "Полька" и "Мазурка" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World? Обращайтесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Даже если вы не живете в Минске, это не проблема! Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

Размещение рекламы на БЕЛТА