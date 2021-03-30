30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергопотребление в учреждениях образования Беларуси за пять лет снизилось на 6% - в том числе благодаря реализации инициатив участников конкурса "Энергомарафон". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Полещук отметил, что проекты участников конкурса из года в год становятся креативнее, интереснее. Они перерастают в масштабные направления и проекты в рамках государственных программ. "Энергомарафон", который проводился в последние годы, стал частью программы "Энергосбережение". Она была успешно реализована, все показатели выполнены", - сказал он.

Многие дети, участвовавшие ранее в конкурсе, стали учеными, конструкторами, инженерами по энергосбережению. И благодаря им в том числе показатели госпрограммы по энергосбережению удается улучшать, приближая достижение одной из важных Целей устойчивого развития. "Это направление дало толчок в развитии энергосбережения в учебных заведениях, организациях социальной сферы. Можно говорить, что мы на порядка 6% снизили энергопотребление в учебных заведениях по стране за пять лет. Это и замена ламп на энергоэффективные, и тепловая модернизация, замена окон и другие проекты", - сказал Леонид Полещук.

Начальник отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций Департамента по энергоэффективности Госстандарта Виталий Крецкий добавил, что участвующие в "Энергомарафоне" учреждения образования получают финансирование из бюджета на реализацию своих инициатив. "В этом году призовой фонд в номинации "Система образовательного процесса" составляет Br350 тыс. и распределяется среди всех участников с учетом занятых мест, - отметил он. - Эти суммы позволяют учреждениям в том числе заменить освещение, окна, модернизировать тепловой пункт. А если денег не хватает, департамент изыскивает иные способы, чтобы помочь реализовать намеченные задумки".

Виталий Крецкий подчеркнул, что по итогам конкурса формируется сборник работ, любое учреждение может ознакомиться с идеями и попробовать внедрить их у себя. Он также привел пример интересного проекта прошлых лет из Брестской области, который по уровню можно назвать и республиканским. Дети построили мини-гидроэлектростанцию на территории учреждения: вырабатываемая электроэнергия позволила освещать пристань возле пруда.

Итоги XIV Республиканского конкурса "Энергомарафон" по энергосбережению среди учащихся Беларуси в 7 номинациях подведут 31 марта в Борисове в онлайн-фомате.-0-