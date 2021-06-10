"Энергосбыт" с 2016 года установил потребителям почти 604 тыс. современных электросчетчиков

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" по программе модернизации, стартовавшей в 2016 году и рассчитанной до 2023-го, уже установил 603 840 современных электронных счетчиков электрической энергии, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей "Минскэнерго".

Приоритетное направление программы модернизации - поэтапная замена установленных у бытовых абонентов индукционных приборов учета электроэнергии (в первую очередь класса точности 2,5) на современные электронные многофункциональные приборы с более высоким классом точности 1,0 и выше. Замена счетчиков проводится на безвозмездной основе.

"Использование современных приборов учета позволяет в последующем объединить их в автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) с включением в информационное пространство энергоснабжающих организаций. Таким образом можно дистанционно снимать показания с приборов учета, вести их технический контроль. Пользователи также имеют возможность оплачивать в платежных системах реальный расход электрической энергии за расчетный период", - пояснили на предприятии.

Специалисты отметили, что электронные счетчики учитывают электроэнергию даже маломощных бытовых приборов, например телевизора в режиме ожидания, зарядного устройства, подключенного в сеть электроснабжения, что позволяет более достоверно определять объем потребления. Поэтому энергетики напоминают о необходимости рационального использования электричества.-0-