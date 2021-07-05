Е.П. Мохамед Али Алаббар: "Мы смотрим на Беларусь собственными глазами - на основные принципы отношений, на экономику"

В мире господин Мохамед Али Алаббар в особых представлениях не нуждается. Он основатель компании Emaar Properties, одного из крупнейших игроков ближневосточного рынка, а также совладелец ряда международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды. Кроме того, является вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая. Его интересы представлены в 35 странах мира. Теперь среди них и Беларусь: на днях подписан инвестиционный договор о строительстве нового района в северной части Минска со сроком реализации до 2040 года. Крупнейший частный инвестор в экономику нашей страны оказался очень обаятельным и приятным в общении человеком, который с удовольствием согласился рассказать о том, почему выбрал Беларусь.

Ваше Превосходительство, компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Она присутствует на рынках разных регионов - Ближний Восток, Африка, Азия, Европа и Северная Америка. Что Вас привлекает в Беларуси? Как Вы оцениваете наш инвестиционный климат?

- Первый визит в Минск тронул мое сердце. Я увидел белорусов - это самые добрые люди в мире. А то, как радушно нас встретили в правительстве, определило многое. Вдохновила встреча с Его Превосходительством Президентом Александром Лукашенко - он великий мотиватор. Меня также привлекли принципы работы экономики Беларуси, ведь без хороших, правильных экономических принципов ты не будешь делать бизнес лишь только потому, что тебе нравится город. А Минск мне нравится, это замечательный город, здесь великолепные люди, прекрасная экономическая политика и замечательные взаимоотношения. Я чувствую, что мне рады в Беларуси. И я действительно очень воодушевлен, что захожу в эту страну, и готов сделать многое.

Какие факторы стали решающими при принятии решения строить бизнес в Республике Беларусь?

- Для того, чтобы начинать бизнес в новой стране, безусловно, нужен ряд условий. В первую очередь, должны быть талантливые, хорошие, квалифицированные люди, которые смогут организовать ваш бизнес - проанализировать ситуацию и подготовить предложения в той или иной сфере, в какой вы хотите работать, будь то ресторанный бизнес или сфера недвижимости. Также важно знать, достаточно ли активна экономика, каким образом работает банковское законодательство, насколько в целом безопасна страна. Это так же важно, как и экономическая политика правительства. Все эти условия стали ключевыми факторами в моем решении прийти в Республику Беларусь.

Ограничительные меры со стороны ЕС как-то повлияли на Ваши планы в Беларуси?

- Вы знаете, такие вопросы заставляют меня улыбаться, так как я сам с Ближнего Востока, а в нашем регионе, хорошо это или плохо, принято жить своим умом. Мы смотрим на Беларусь собственными глазами - на основные принципы отношений, на экономику. Это то, на что я обращаю внимание. Я смотрю, насколько заинтересовано правительство в моих инвестициях. Я смотрю, насколько доверяет и как расположен ко мне Его Превосходительство Президент Беларуси. Я смотрю, насколько безопасна страна, счастливы ли в ней люди. Вот это основные принципы моих отношений с Беларусью и белорусами. Это то, на что я обращаю внимание. И все вышеперечисленное я оцениваю в Беларуси исключительно позитивно.

На встрече с нашим Президентом Вы напомнили интересную формулировку понятию "демократия" авторства Нельсона Манделы: "Если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование, оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение и инфраструктура - это и есть настоящая демократия". Насколько эти слова влияют на Ваше решение работать в той или иной стране?

- Я считаю, что идеальная жизнь - это когда безопасно, когда впереди замечательное будущее, есть отличное здравоохранение и образование, хороший рынок труда, хорошо работающая экономика. Это то, чего все мы хотим. Вы можете называть это сильной экономикой. Хотите, называйте это счастливой жизнью. Откровенно говоря, не думаю, что все вышеперечисленное доступно в каждой стране, так как нет ничего идеального. Я работал в разных странах. Некоторые государства имеют все то, о чем я говорил, на 90 процентов, какие-то страны - на 50 процентов. Но те, у которых только 50 процентов, например, на Ближнем Востоке, стараются поднять этот уровень. Я верю, что каждое общество хочет становиться лучше. Это заложено в человеческой природе. И мне нравится быть частью этого процесса.

Спектр Ваших интересов, безусловно, впечатляет - ваши компании ведут бизнес не только в области строительства, но и в сфере общественного питания, моды, дизайна, электронной торговли. Какие направления предпринимательства сегодня, с учетом пандемии, Вам кажутся наиболее перспективными?

- Люди должны понимать, что пандемия когда-нибудь закончится. И мы забудем про нее. И я уверен, что политика Беларуси в этом отношении замечательная. Его Превосходительство Президент Беларуси - очень смелый человек, он не остановил экономику, и она продолжала работать. Возможно, он был единственным в мире, кто принял такое решение, и я уверен, что после эпидемии все сектора экономики вернутся к нормальному уровню. Поэтому мой совет - вы можете работать в любой сфере, будь то IT-технологии, недвижимость, ресторанный бизнес, мода, строительство, промышленность. Нужно пробовать, самообразовываться, учиться, развиваться и усердно работать.

Мы знаем Вас не только как успешного инвестора, но и как создателя крупнейшей площадки е-коммерции для арабского мира и самой крупной компании, работающей в этой отрасли в регионе Персидского залива. Можно ли ожидать, что Ваши интересы в Беларуси проявятся и в этой сфере, тем более, что здесь еще есть огромный потенциал?

- Да, мы общаемся с некоторыми белорусскими разработчиками технологий. В Беларуси высокий уровень развития технологий и стартапов, за которыми наблюдает весь мир. И, конечно же, мы изучаем перспективные варианты возможного сотрудничества. Например, нам интересно взаимодействие в сфере цифрового банкинга и электронной коммерции. Я надеюсь, мы сможем экспортировать из Беларуси технологии на территорию арабского мира.

Вы намерены реализовать в Беларуси проект "умного города". Объем инвестиций в этот проект оценивается ориентировочно в $4 млрд. Как проект преобразит Минск?

- В процессе реализации или ближе к завершению большинства крупномасштабных проектов, которыми я занимался, я пришел к пониманию, что жизнь - это не только потребление и мне интересно участвовать в улучшении уровня жизни людей.

Наши требования к жизни постоянно меняются. Мы верим, что в следующем году должно быть лучше, чем в этом. Мы хотим жить в своих собственных домах и ожидаем получить больше комфорта и уюта. Ожидаем, что там будут все необходимые объекты инфраструктуры - магазины, объекты для занятий зимними и летними видами спорта, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные центры и детские площадки. Я думаю, что, в конечном счете, именно это и есть то, чего все мы хотим. Называйте это демократией или как-то иначе.

Эти требования постоянно меняются. Мир меняется, люди меняются, технологии меняются, и, как результат - мы ожидаем лучшей жизни.

Я считаю, что самое главное в жизни каждого человека - это покупка собственного жилья, чтобы человек мог жить счастливо и наслаждаться своим домом.

Кроме того, я считаю, что наша обязанность, как застройщиков, и это очень важно - уделять внимание постгарантийному обслуживанию зданий. Мы гордимся тем, что у нас есть объекты, которым уже более 10 лет, но мы до сих пор все еще обслуживаем их - приезжаем, чиним и делаем все, что нужно для наших клиентов бесплатно.

Я делаю свою работу честно. Я люблю то, чем занимаюсь. Я хочу помогать людям жить и жить с улыбкой.

Проекты, которые Вы реализовали в разных странах мира, поражают. Они становятся мировыми достопримечательностями. Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, "Дубай-Молл", который привлекает 19 млн посетителей в год, или Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. А кто работает над проектированием объектов в Минске? Будут ли привлекаться к этому белорусские специалисты?

- Я очень эмоционально отношусь к городам, в которых работаю, потому что считаю, что наша обязанность - принести максимальную пользу местному населению. Поэтому убежден, что подрядчики, которые будут работать на минском проекте, должны быть из Беларуси. Также и материалы, которые будут использоваться, должны быть белорусскими.

Дизайнеры и архитекторы занимают достаточно важное место в структуре нашей компании, и мы хотим работать также и с белорусскими специалистами. К слову, архитекторы из Беларуси на данном этапе уже очень серьезно вовлечены в работу.

Мы объединяем самых лучших архитекторов со всего мира. Например, к проектированию центра "Дубай-Молл" мы пригласили компанию CallisonRTKL из Лос-Анджелеса, но затем мы привлекли и местных специалистов, так как они лучше разбираются в национальном законодательстве.

Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире

Торговый центр "Дубай-Молл"

Кстати, эта же компания участвовала и в моем любимом проекте, который особенно дорог мне, - Galerija Belgrade. Привлечение местных специалистов необходимо для того, чтобы понять вкусы потребителей той или иной страны, их привычки, а также для учета специфики законодательства иностранного государства. Основную работу будут делать белорусские фирмы, а международная команда специалистов выполняет функцию концептуальную - они задают направление и общее видение проекта.

Galerija Belgrade

Понятие "умный город", которым описывается проект в белорусской столице, довольно расплывчато. Не могли бы Вы подробнее рассказать, что это означает и какие преимущества подарит жителям нового района?

- Концепция умного города все время меняется, ведь меняется и образ жизни людей.

Необходимо собрать и проанализировать огромный объем информации, чтобы быть уверенными в том, что люди смогут жить в умном городе эффективно. Если говорить о транспортной системе или системе электроснабжения, то необходимо собрать весь массив данных, чтобы быть уверенным, что окружающая среда будет защищена от негативного воздействия, а дома будут потреблять минимум энергии. Необходимо грамотно организовать беспроводной интернет, так как сейчас Wi-Fi, порой, важнее, чем еда, ведь в сети легко заказать продукты на дом. Меняются и строительные материалы - их стараются делать более прочными и более легкими, хорошо сохраняющими тепло. Важно использовать самые продвинутые технологии, в том числе, в организации дорожного движения, парковочных систем.

Например, если мы строим больницу, то нужно продумать, насколько оперативно мы сможем обеспечить оказание медицинской помощи жителям умного города без посещения врача. Если говорить об образовании, то нужно продумать, как обеспечить учебу детей с помощью современных технологий. Мы должны продумать, как организовать оперативную доставку продуктов на дом в течение 10 минут. Вплоть до того, что продумать систему орошения газонов и времени, когда она будет использоваться. В то же время мы должны минимизировать расходы населения умного города, чтобы они меньше платили за электроэнергию, воду, тепло. Все это и называется умным городом. Мы должны продумать и просчитать все нюансы, чтобы полностью удовлетворить потребности жителей. Наша задача - предоставить максимум комфорта и действительно сделать жизнь людей лучше.

Мохамед Али Алаббар в Беларуси намерен реализовать проект "умный город"

Ваш отец был моряком, капитаном традиционного дубайского судна. Он многое сделал для своих 12 детей, однако не мог подарить им миллионы. Вы всего достигли своими силами, своей настойчивостью, своей инициативностью. Умудренные опытом люди - ценнейший пример для молодежи. Чтобы Вы сказали своим внукам, всем другим молодым юношам и девушкам, которые делают первые самостоятельные шаги в своей жизни?

- Мне нравится слово смелость, кураж. А еще, я искренне считаю, что, во-первых, во-вторых, а также в-третьих - самое главное, это усердно работать. Удачливы те, кто работает много. А если они удачливы, они успешны.

Человек должен быть позитивным. И нужно окружать себя позитивно мыслящими людьми. Это поможет вам поверить в то, что нет ничего невозможного. Это то, что поддержит вашу веру в себя. Общение с интересными людьми, достигшими определенных результатов, помогает расти над собой, повышает ценность вашей личности.

Нужно повышать свое образование, совершенствовать навыки и умения. Нужно черпать информацию о мире, много читать.

И будьте смелыми, берите на себя ответственность за принятие решений в бизнесе. Да, это рискованно, но смелые люди о рисках не думают, они просто отважны по натуре. И если мы общаемся с людьми, которые мыслят в таком ключе, они оказывают на нас правильное влияние.

Таким образом, успех - это комбинация таких действий, как усердная работа, ответственности брать на себя риски, саморазвитие, общение с лучшими людьми, а также такого качества, как смелость. Не беспокойтесь о том, что можете проиграть. Проиграть можно - и один, и шесть раз. Я начал свою деятельность в возрасте 22 лет и смог достичь определенного результата, когда мне было 39 лет. То есть я 18 лет пытался добиться успеха, но никогда не сдавался и был всегда настроен оптимистично. Будьте оптимистами - оптимисты добиваются успеха!

А еще я всегда говорю: разрешите своей маме помолиться за вас, ибо молитва - это всегда хорошо. Поскольку, поверьте, вы нуждаетесь в помощи Бога и лучше, когда Всевышний на вашей стороне.

И напоследок: что заставляет Вас не останавливаться на достигнутом? И в чем секрет Вашей энергии и желания сделать больше?

- Это очень просто. Я счастлив и благодарен за то, что живу, за то, что могу делать многое. Я счастлив от того, что я удачлив и Бог очень добр ко мне. Это мотивирует меня. Если ты удачлив, если ты делаешь успехи - это благословение. И если оно есть, ты обязан беречь его, дорожить им и наслаждаться. Ты должен бережно относиться к своей репутации, быть внимательным к своим клиентам, пытаться окружать себя интересными людьми, потому что общение - самый увлекательный момент нашей жизни. Наслаждайтесь тем, что вы делаете и создаете. И вам будет хотеться сделать больше. Очень важно - делать свое дело хорошо. Это дар, если вы нашли свое дело. И вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, берегите свой Божий дар. А сделав ошибку - попросите прощения. Ведь мы всего лишь люди и время от времени ошибаемся. Но важно делать все только с хорошими намерениями. Именно поэтому в Минск я прилетаю с открытым сердцем.