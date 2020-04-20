EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тыс. респираторов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО "Гейм Стрим") передали производственно-торговому предприятию "Белмедтехника" Министерства здравоохранения 700 тыс. фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M, передает корреспондент БЕЛТА.

Эти средства индивидуальной защиты рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования медицинскими работниками при оказании помощи пациентам. Респираторы были доставлены в страну при поддержке представительства компании 3M в Беларуси. "Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Эти средства получат все, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом COVID-19. Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки", - говорится в общем заявлении EPAM и Минского центра разработки компании Wargaming (СООО "Гейм Стрим").

Респираторы поступят в больницы, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. "Сейчас непростое время для всех стран. Осуществить такую поставку в сжатые сроки (в течение 10 дней с момента закупки) - это подвиг. Средства защиты сейчас быстро расходятся. И хочу поблагодарить людей, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию", - отметил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Борис Андросюк

По его словам, фильтрующие маски класса защиты FFP2 значительно повысят безопасность работы врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок. "Помогая друг другу, мы справимся с этим заболеванием", - подчеркнул замминистра. 0-

Фото Рамиля Насибулина