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Эпидемиолог назвала наиболее эффективные меры против коронавируса

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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальное дистанцирование является наиболее эффективной мерой против коронавируса, заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья Ирина Глинская в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Основное мероприятие, которое нам сейчас необходимо, - социальное дистанцирование. Хочу подчеркнуть: не все правильно это понимают. Многие отождествляют социальное дистанцирование с социальной дистанцией. Это совершенно разные вещи", - сказала Ирина Глинская. Она пояснила, что социальное дистанцирование предполагает комплекс мероприятий, который должен соблюдать каждый человек, чтобы, с одной стороны, обеспечить свою безопасность, с другой стороны, безопасность окружающих.

"Каждый должен ограничить количество своих контактов. Чтобы социальное дистанцирование работало эффективно, вне дома их нужно уменьшить примерно на 75%, на работе - на 25%. И вот тогда количество заражений может снизиться существенно", - отметила заместитель главврача.

Вирус имеет особенность: он начинает выделяться до того, как у человека появились клинические симптомы заболевания. Есть люди, которые являются источником вируса, но при этом не чувствуют себя больными. Иными словами, это бессимптомные носители. "Поэтому очень важно, чтобы каждый человек уже сейчас, а не после появления симптомов заболевания, ограничил свои контакты. Именно сейчас тот период в эпидемическом процессе, когда нужно задуматься о своей безопасности и безопасности окружающих", - подчеркнула Ирина Глинская.

Важнейший момент, который является одной из позиций социального дистанцирования, - это соблюдение дистанции в 1,5 м. В тех местах, где невозможно соблюсти эту дистанцию, обязательно использование масок. Это касается, например, общественного транспорта, магазина. "Конечно, следует придерживаться дистанции даже в маске", - отметила заместитель главврача.

В этой связи она заметила: если источник инфекции, то есть человек, который выделяет вирус, не в маске, в отличие от окружающих его людей, то риск их заражения будет достаточно высоким - примерно 70%. Но если и источник инфекции, и окружающие наденут маску, риск заражения, по подсчетам специалистов, составит всего 1,5%. Таким образом, уверена специалист, использование масок серьезнейшим образом может повлиять на распространение вируса, заболеваемость.

Что касается гигиенической обработки рук (обработка антисептиком или мытье с мылом), население активно использует эти меры. "Мы видим, что это повлияло даже на заболеваемость кишечными инфекциями, она снизилась. Этот принцип, кажется, вошел в нашу жизнь, а вот предыдущие меры, о которых я говорила раньше, к сожалению, используются пока слабо. Мы ведем тот образ жизни, который был до пандемии, не хотим менять свои привычки, свой образ жизни. Но сейчас это действительно необходимо, чтобы существенно снизить риск распространения инфекции", - добавила Ирина Глинская.

При этом людям из групп высокого риска, в том числе старшего пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, необходимо соблюдать более жесткий вариант социального дистанцирования. Большинство неблагоприятных исходов регистрируется именно среди этой категории. Этим людям нужно постараться максимально не выходить из дома, только в связи с какими-либо жизненно важными ситуациями. Организовать доставку продуктов, лекарств, оказание медицинской помощи можно не посещая магазины и организации здравоохранения.

Благоприятно на эпидситуацию повлияет и вакцинация против гриппа, которая уже стартовала в стране. Благодаря прививке удастся снизить риск возникновения одновременно двух тяжелых заболеваний - гриппа и COVID-19. "Мы всегда говорили о пользе вакцинации против гриппа, но в текущем году это как никогда актуально и целесообразно", - заметила специалист. По ее словам, органами-мишенями обоих вирусов - и вируса гриппа, и коронавируса - являются в том числе легкие. Если произойдет одновременное заражение, заболевание может протекать крайне тяжело и закончиться неблагоприятным исходом. К слову, есть работы, которые показывают, что прививка от гриппа сможет стимулировать и неспецифическую защиту, то есть против других вирусов, в том числе против вызывающего COVID-19.

Что касается коллективного иммунитета, планируется провести соответствующие исследования. "Учитывая результаты серологических исследований, можем сказать, что где-то в среднем у более чем 15-19% обследованных определены иммуноглобулины G", - сказала Ирина Глинская. Вместе с тем, по ее словам, эти цифры нельзя сравнивать с теми, которые дают, например, российские специалисты, поскольку там проводились популяционные исследования, была случайная выборка. "В нашем случае это люди, которые имели определенные симптомы, были в контакте с заболевшим. Была использована другая методика подбора контингента для обследования", - добавила она.

Заместитель главврача также высказалась о предпринятых страной шагах по борьбе с коронавирусом. "Пусть у нас не было жесткого карантина, но у нас была четкая стратегия. Мы работали по каждому очагу, прерывая передачу вируса. И это оказалось наиболее эффективно. Это позволило системе здравоохранения оказать помощь всем, кто в ней нуждался, - сказала она. - В отдельных районах, где уровень заболеваемости в какой-то период был выше, предпринимались определенные локальные меры. Мы проводили те мероприятия, которые на тот момент были наиболее целесообразны".-0-

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