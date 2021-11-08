Эпидемиолог рассказала, чем опасна выжидательная позиция в отношении вакцин против COVID-19

Число людей, привитых от COVID-19, быстро растет. В Беларуси первую дозу вакцины получили уже более 3 млн 22 тыс. человек, из них более 2 млн 332 тыс. прошли полный курс вакцинации. Впрочем, несмотря на достаточно активную кампанию, некоторые люди пока воздерживаются от прививки. К чему может привести выжидательная позиция и стоит ли бояться неких отдаленных последствий, рассказала в интервью БЕЛТА доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Инна Федорова.

- Зачастую обыватели ошибочно полагают, что вакцины против COVID-19 неэффективны. При этом они ссылаются на знакомых, которые якобы привились и заболели. Объясните, пожалуйста, почему это действительно возможно. Являются ли такие случаи свидетельством того, что прививаться не нужно, ведь все равно не поможет?

- Вакцинация как действенное профилактическое мероприятие доказала свою эффективность за долгие годы. История вакцинации насчитывает не менее 225 лет. За этот период пройдены все этапы доказательной медицины в научных поисках ответов на актуальные вопросы - от мнений экспертов до фундаментальных научных исследований.

Эффективность и безопасность вакцин - это две неотъемлемые составляющие успешной вакцинации. Если вакцина не работает, она очень быстро себя изживет на этапе доклинических или клинических испытаний. Говоря об эффективности вакцины, надо понимать, что этот показатель комплексный и говорит нам в первую очередь о снижении риска заболевания в случае заражения инфекционным агентом. Действенность вакцины также проявляется в многократном снижении риска тяжелого течения инфекции, осложнений и летальных исходов. Еще раз подчеркну: вакцина на 100% не обеспечивает защиту от COVID-19, но тем не менее снижение риска заболеть при встрече с возбудителем в десятки и сотни раз, однозначно, привитым гарантировано.

На вероятность заболевания у привитого человека влияет очень много факторов. Нужно помнить, что после прививки защита мгновенно не появляется. Организму требуется время для выработки специфического иммунитета, поэтому можно заразиться вирусом, например, в первые дни после вакцинации или в дни, предшествующие вакцинации. Иммунитет формируется в течение 3-4 недель после первой дозы, и еще необходимо столько же времени для полноценной защиты после второй дозы.

Также существуют индивидуальные факторы со стороны организма привитого, влияющие на способность его иммунной системы формировать защиту: наличие сопутствующих хронических заболеваний, иммунодефицитных состояний, прием системных гормональных препаратов и др. Вакцина дает возможность безопасно подготовить иммунную систему к встрече с возбудителем, сформировать защиту и уберечь человека от серьезных и трагичных последствий. Если привитый человек заболел коронавирусной инфекцией, то он перенесет болезнь в легкой форме и без осложнений.

- Есть ли у вас данные о том, какая доля прививок оказалась неэффективной, то есть люди привились и заболели (попали в стационар)? Какие это возрастные группы?

- Четвертая волна коронавирусной инфекции помолодела. В эпидемический процесс вовлекаются люди молодого возраста, беременные женщины, подростки и дети. Мы уже видим колоссальную эффективность вакцинации. Доля заболевших привитых лиц в стационарах незначительная, она не превышает 4%. И это пациенты, которые не нуждаются в реанимационной помощи. В подавляющем большинстве случаев болеют непривитые люди, болеют тяжело с высоким риском постковидных осложнений, и, к сожалению, среди невакцинированных регистрируются летальные случаи. Чтобы увидеть эпидемиологическую эффективность вакцинации в виде снижения заболеваемости, для этого необходимо сформировать коллективный иммунитет.

- У некоторых людей сложилась выжидательная позиция в отношении вакцин, поскольку они опасаются неких отдаленных последствий. Действительно ли они возможны?

- Выжидательная позиция - это путь к заболеванию. Вирус имеет настолько универсальный механизм адаптации, что обязательно найдет человека без иммунитета. Задача вируса - выжить и сохранить себя как биологический вид, а это можно сделать только в прослойке неиммунных лиц. Это вопрос времени.

В мире для вакцинации от COVID-19 используют вакцины различных типов. Это векторные, инактивированные, РНК-вакцины, пептидные, субъединичные рекомбинантные вакцины. Когда стоит задача получить вакцину в условиях пандемии, разработчики и производители с нуля платформу не создают, для этого требуются десятки лет. Вакцины создаются на ранее разработанных технологиях, которые изучены и проверены на предмет как эффективности, так и безопасности.

Так, например, векторные вакцины для профилактики COVID-19 производятся на изученной аденовирусной технологической платформе с подтвержденной долгосрочной безопасностью в сотнях клинических исследований. Тем не менее применение новой вакцины на базе существующей годами платформы для массовой вакцинации требует обязательно наличие клинических исследований, в ходе которых устанавливается эффективность и подтверждается безопасность препарата. Наличие завершенной 3-й фазы клинических исследований является своеобразным маркером для выбора препарата.

В нашей стране используются вакцины, созданные на изученных, безопасных, в том числе в отношении отдаленных последствий, платформах, которые прошли все фазы клинических исследований с представлением результатов в международных авторитетных научных журналах. Еще один важный момент: после введения в организм вакцины запускается иммунный ответ, при этом формируются антитела и иммунные клетки, и через несколько месяцев от препарата ничего не остается, это доказано в исследованиях на животных, которым вводили препарат в гигантских дозах, в 40-50 раз превышающих дозы для людей. Поэтому не стоит бояться отдаленных последствий, тем более от вакцин, созданных на отработанных и изученных платформах.

- Как часто возникают серьезные последствия после вакцинации? Насколько безопасны вакцины, которые применяют в Беларуси?

- Нужно сказать, что любой препарат, который обладает эффективностью, может дать побочную реакцию, тем не менее профиль безопасности современных вакцин очень высокий, ведь вакцинация - это медицинское вмешательство, которое осуществляется массово здоровым людям. Разные типы вакцин от COVID-19 отличаются по профилю безопасности, есть более и менее реактогенные препараты, есть вакцины, у которых несколько выше частота аллергических реакций, есть препараты, которые могут привести к другим осложнениям.

У нас в стране применяются вакцины с высочайшим профилем безопасности, что подтверждено системой надзора за побочными реакциями во многих странах, в том числе и у нас. Таких серьезных реакций, как тромбоз и миокардит, на вакцины, применяемые в Беларуси, не зарегистрировано.

Что касается побочных эффектов, они бывают и к ним нужно относиться как к нормальным закономерным процессам. На введение антигена организм человека может отреагировать повышением температуры, недомоганием, головной болью, болью в мышцах и суставах, отеком, зудом и болезненностью в месте инъекции. Не редкость, когда после вакцинации нет вообще реакций, и это тоже вариант нормы. Все очень индивидуально.

- Коронавирус продолжает мутировать, появляются новые штаммы. За какой период в идеале следовало бы провести вакцинацию населения, чтобы остановить эпидемию?

- Подход к вакцинации определяется возможностями обеспечения вакцинами, приверженностью населения к иммунизации и эпидемической ситуацией на конкретной территории. Ответ очень простой: чем быстрее мы сформируем коллективный иммунитет, тем лучше. Коллективный иммунитет - это то, что влияет на эпидемический процесс. Это фундаментальная составляющая управления инфекционными болезнями. Формируя в кратчайшие сроки высокий уровень иммунной прослойки, мы препятствуем распространению вируса, снижаем его репликационную активность и соответственно лишаем возможности мутировать. Мутации происходят в организме неиммунных лиц, в организме болеющих людей.

- Мы знаем примеры стран, где вакцинация от COVID-19 идет семимильными шагами. Взять ту же Испанию. Как считаете, почему там люди так охотно прививаются?

- Высокая приверженность к вакцинации - это то, что дает нам возможность вернуться к прежней жизни до пандемии. Люди активно прививаются, потому что у них есть осознание того, к чему может привести болезнь. COVID-19 - это тяжелое заболевание, которое может привести к инвалидизации и смерти. Это заболевание, где вирус меняется в сторону усиления своей вирулентности, заразности, уязвимости по отношению к нашей иммунной системе.

Мы все устали от тяжелого бремени COVID-19, от последствий и от трагических потерь, от ограничений и противоэпидемических мер. Вакцинация - это эффективный и безопасный путь к эпидемиологическому благополучию. Я прихожу на работу, где привиты все сотрудники, в том числе и я, и у меня есть ощущение безопасности и комфорта. Только общими усилиями и участием каждого гражданина в вакцинации, в обеспечении коллективного иммунитета мы одержим победу над пандемией.

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