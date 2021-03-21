Еремич: при разработке изменений в Конституцию будут учтены предложения молодежи

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При разработке изменений в Конституцию будут учтены и предложения молодежи. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Божена Еремич, которая вошла в состав Конституционной комиссии.

Божена Еремич отметила, что для нее большая честь принимать участие в работе комиссии. "Глава государства сказал, что необходимо подключить молодежь к работе над проектом. Включение в состав комиссии для меня стало приятной неожиданностью. Горжусь этим, но понимаю и то, насколько большая ответственность возложена на всех членов комиссии", - подчеркнула она.

По ее словам, работа над предложениями по изменениям в Конституцию - тяжелый и кропотливый труд, поэтому она дополнительно изучит опыт других стран. "Активно будем обсуждать возможные изменения и во время диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами. Конечно, я как представитель молодежи планирую посетить вузы, колледжи, школы, встретиться с учащимися, аккумулировать их мнения. Голос молодежи при разработке предложений об изменении Конституции будет услышан", - уверена собеседница.

Божена Еремич по специальности юрист. "Для меня работа в комиссии также станет отличной профессиональной практикой, позволит получить неоценимый профессиональный опыт", - подчеркнула она.-0-