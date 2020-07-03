Ереван поздравил Беларусь с Днем Независимости иллюминацией

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из центральных зданий Еревана вечером 3 июля было освещено цветами белорусского флага. Как сообщает Арменпресс, этот шаг посвящен 76-й годовщине освобождения Беларуси от фашизма и Дню независимости Беларуси.

В освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков большой вклад внесли и армянские солдаты: среди защитников Брестской крепости было более 100 армян. В защите крепости принимал участие Самвел Матевосян из города Капан: в мае 1945 года он оставил короткую запись на стене Рейхстага: "Я из Бреста. Самвел Матевосян".

В первые месяцы войны штаб ВВС Западного фронта возглавлял полковник Арменак Ханферянц, который, несмотря на сложную ситуацию, смог с маршалом Семеном Тимошенко организовать решительную контратаку.

Сыны армянского народа многое сделали для освобождения Беларуси, 15 армян были удостоены звания Героя Советского Союза за свои героические поступки в Беларуси.

Дважды Герой Советского Союза, маршал Ованес Баграмян также сыграл важную роль в освобождении Беларуси. Сегодня в его честь в Беларуси названы улицы, а некоторые личные вещи Баграмяна хранятся в музеях страны.-0-

Фото Арменпресс