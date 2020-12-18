18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕРИП предупреждает о телефонных мошенниках, сообщает БЕЛТА.

ЕРИП обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества: под видом сотрудников Центра межбанковской системы идентификации, которого на самом деле не существует, мошенники под различными предлогами (якобы произошло хищение средств с карточки, случайно оформлен кредит и т.п.) пытаются узнать конфиденциальные данные клиентов и получить доступ к их банковским счетам. При этом мошенники имитируют манеру общения банковских работников, могут знать ФИО клиентов и паспортные данные.

В ЕРИП напоминают, что ни под каким предлогом нельзя никому сообщать секретные коды, логины, пароли, номера платежных карточек и личные паспортные данные.

Если есть сомнения, с настоящим ли сотрудником банка или межбанковской системы идентификации идет разговор, нужно прервать телефонный звонок и перезвонить в банк или в ОАО "НКФО "ЕРИП" самостоятельно по официальным контактным номерам.-0-