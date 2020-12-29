Ермакова: самое главное - сохранить в Беларуси мир и единение

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое главное - сохранить в Беларуси мир и единение. Такое мнение высказала член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Надежда Ермакова, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях от предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы, чтобы Всебелорусское народное собрание приняло те решения, которые будут потом претворяться в жизнь. Уже очень много высказано предложений. И хорошо, что организованы открытые диалоговые площадки, где все могут высказаться, а потом специалисты все это обобщат", - отметила Надежда Ермакова.

Член совета старейшин добавила: "Самое главное, что нужно определить, - каким путем мы сохраним мир, единение нашего населения. Наверное, эти вопросы самые главные. Все остальное у нас в стране есть".

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2700 человек.-0-