Ермолович и министр транспорта Беларуси обсудили сообщение с Великобританией на новогодние праздники

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович 21 декабря в телефонном разговоре с министром здравоохранения нашей страны Дмитрием Пиневичем и министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко обсудили актуальные вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией в Великобритании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Лондоне.

В ходе разговора предметно обсуждена ситуация, складывающаяся в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Великобритании и введением в ряде европейских стран запрета на въезд британских граждан.

Участники беседы обменялась мнениями по поводу возможных последствий всплеска заболеваемости в Великобритании для эпидемиологической обстановки в Беларуси и транспортного сообщения между двумя странами в период предстоящих новогодних праздников.

"Государственные органы Республики Беларусь совместно с посольством осуществляют постоянный мониторинг развития данной ситуации. В нынешних условиях сохраняется авиасообщение между Беларусью и Великобританией", - отметили в белорусском загранучреждении.-0-