Ермошина: альтернативный подсчет голосов нацелен на организацию массовых беспорядков

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по альтернативному подсчету голосов нацелен на девальвацию официальных результатов выборов, чтобы организовать массовые беспорядки. Об этом заявила в видеообращении председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК призвала критически отнестись к заверениям, что онлайн-проект по альтернативному подсчету голосов - это контроль за волеизъявлением. "Это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается, а отнюдь не для контроля", - подчеркнула она.

"По сути дела то, что предлагается, - это создание теневого Центризбиркома. В силу Конституции проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Никакая иная структура, даже если она подключается на последнем этапе и пытается свести голоса избирателей, не является законной, по сути дела она подменяет своей деятельностью ЦИК", - добавила Лидия Ермошина.

Глава Центризбиркома считает просто поразительным, что "данную платформу, этот вредный, просто преступный проект рекламирует человек, который является потенциальным гарантом Конституции, то есть кандидат в Президенты, который участвует в выборах".

Председатель ЦИК обратила внимание, что во многих странах настороженно относятся даже к электронному голосованию. Достаточно легкой манипуляции - и голоса избирателей могут быть искажены любым удобным способом и в удобном варианте для заказчика, пояснила она.-0-