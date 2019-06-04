Ермошина: людям с ограниченными возможностям важно создавать условия для самореализации

4 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Председатель ЦИК, член президиума Белорусского союза женщин Лидия Ермошина подчеркнула важность создания условий для самореализации людей с ограниченными возможностями. Об этом она заявила на выездном семинаре в Могилеве с участием депутатов и представителей Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из направлений деятельности Белорусского союза женщин является воспитание милосердия у детей и подрастающего поколения. Поэтому поддержка и создание условий для самореализации людей с ограниченными возможностями - очень важная тема, в том числе для достижения Целей устойчивого развития, - сказала Лидия Ермошина. - Меня сегодня приятно поразил Могилевский специализированный дом ребенка. Это действительно социальное учреждение высочайшего гуманитарного уровня. Здесь с большой любовью относятся к детям-инвалидам, и это пример для всех остальных".

Лидия Ермошина с сожалением констатировала, что в обществе тема людей с ограниченными возможностями порой замалчивается. Однако нужно содействовать социальной адаптации этой категории людей. "Поэтому, я думаю, эта поездка, поскольку здесь участвуют и наши парламентарии, будет способствовать достижению целей гуманизации нашего общества", - добавила представитель БСЖ.

Во время дискуссии в Могилевском облисполкоме подчеркивалось, что поддержка людей с ограниченными возможностями в Беларуси является одним из приоритетов государственной политики. Это стало системной работой как в плане образования, социальной адаптации этой категории людей в обществе, так и их трудоустройства.

Депутат Ольга Петрашова, представляющая Постоянную комиссию по международным делам, председатель первичной организации БСЖ Палаты представителей считает, что Могилевская область может быть примером высокого профессионального уровня организации работы по созданию условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, чтобы они имели возможность обучаться, получать профессии, трудоустраиваться и создавать семьи. "Главным же результатом нашей совместной работы - местных органов власти, Белорусского союза женщин, парламентариев, общественности и других заинтересованных - должно стать то, чтобы наши граждане, имеющие категорию инвалидности, чувствовали себя комфортно, были востребованы в государстве и обществе", - подчеркнула она.

Ольга Петрашова обратила внимание, что в Беларуси создана хорошая законодательная база по социальной и трудовой интеграции лиц с ограниченными возможностями, и она постоянно совершенствуется. Только в текущем году парламентариями внесен целый ряд изменений в различные законодательные акты, которые направлены на усиление государственной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями и создание всех условий по успешной интеграции их в общество. "Мы будем продолжать данную работу, а полученный опыт в Могилевской области несомненно придаст новый импульс развитию этой темы, реализации новых образовательных и социальных проектов", - сказала депутат.

Семинар был посвящен теме "Реализация программ поддержки, социальной и трудовой интеграции лиц с ограниченными возможностями в Могилевской области: опыт, проблемы, перспективы". Во время посещения социальных учреждений областного центра участники рассмотрели опыт работы по улучшению качества жизни людей с инвалидностью и продвижению их интересов в обществе. Парламентарии изучили практику разработки и апробации модели оказания паллиативной помощи детям с тяжелыми формами инвалидности и их семьям, а также реализации республиканского инновационного проекта "Внедрение модели формирования нравственных ценностных ориентаций учащихся посредством организации волонтерской деятельности в системе взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных объединений".

В Могилевском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

А на примере Могилевского экономического профессионально-технического колледжа был представлен опыт работы по организации трудовой деятельности как фактора успешной социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями.-0-

Во время посещения Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа

Фото Олега Фойницкого