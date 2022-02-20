Ермошина: меня оскорбляет тот факт, что я оказалась невъездной в Украину

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала в эфире телеканала СТВ, что думает о введенных против нее санкциях, сообщает БЕЛТА.

"Наверное, я нахожусь под санкциями, не проверяла, но это не имеет значения. Меня более всего оскорбляет тот факт, что я оказалась невъездной в Украину, не от того, что я очень туда уж рвусь. Во-первых, я наполовину этническая украинка, во-вторых, мой отец - боец 1-го Украинского фронта. Семья моего отца вымерла наполовину во время того самого злополучного голодомора в Украине, - отметила Лидия Ермошина. - Я считаю, что это оскорбление: нельзя поступать так с представителями собственного этноса. Это подрыв этноса, показатель всем украинцам, что с каждым из них могут поступить подобным образом по политическим мотивам. Поэтому это является для меня, пожалуй, самым горьким".

Что касается всех остальных санкций, экс-председатель давно приняла для себя решение: ездить только туда, где говорят по-русски. "То есть там, где я могу свободно изъясниться, защитить свои права, если они будут нарушены. Поэтому меня совершенно не угнетает невозможность съездить куда-нибудь в европейские государства. Тем более очень многое я уже видела, а сейчас возможности информационного пространства позволяют виртуально посетить любой музей. Ведь меня же не рестораны интересуют и не тряпки в каком-нибудь ангаре, а прежде всего особая культурная атмосфера той или иной страны", - поделилась она.-0-