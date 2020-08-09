Ермошина: на избирательные участки лучше прийти утром или днем

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На избирательные участки лучше прийти утром или днем. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Лидия Ермошина попросила тех, кто еще не проголосовал, "не тянуть с походом на избирательный участок". "Знаю призывы всем прийти вечером и парализовать работу участковой избирательной комиссии", - отметила глава ЦИК. Проголосовать, по ее словам, лучше утром в спокойной обстановке или днем. "А вот вечером избиратели могут просто напросто не попасть на избирательный участок. Потому что политизированная толпа, действия которой направлены на срыв выборов, может заслонить им путь", - считает глава ЦИК.

Она также обратила внимание, что "избирателей не могут опрашивать некие лица перед входом на избирательный участок". Опросы проводятся только на выходе из избирательного участка. "И то люди, которые имеют специальные удостоверения. Это две организации. Одна заключила договор с телекомпанией "МИР", вторая - с СТВ. У них есть документы, подтверждающие право на опрос. Остальные таким правом не обладают", - подчеркнула Лидия Ермошина.-0-