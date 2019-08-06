Ермошина: на проведение парламентских выборов в Беларуси планируется направить около Br23 млн

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется потратить около Br23 млн. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Итоговая цифра - около Br23 млн", - сказала Лидия Ермошина. Она уточнила, что речь идет и о выборах в Палату представителей, и о выборах в Совет Республики.
Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 года увеличено на Br1 млн. "Это связано с ростом средней заработной платы по стране", - пояснила глава ЦИК.
Сегодня в Минске проходит заседание Центральной комиссии, на котором принимаются постановления по вопросам подготовки и проведения выборов в Национальное собрание Беларуси 7-го созыва. В частности, утверждены календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики.
Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2899 BYN
|2.296 BYN
|2.302 BYN
|USD
|2.0563 BYN
|2.051 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.14 BYN
|3.154 BYN