Ермошина: на проведение парламентских выборов в Беларуси планируется направить около Br23 млн

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется потратить около Br23 млн. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Итоговая цифра - около Br23 млн", - сказала Лидия Ермошина. Она уточнила, что речь идет и о выборах в Палату представителей, и о выборах в Совет Республики.

Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 года увеличено на Br1 млн. "Это связано с ростом средней заработной платы по стране", - пояснила глава ЦИК.

Сегодня в Минске проходит заседание Центральной комиссии, на котором принимаются постановления по вопросам подготовки и проведения выборов в Национальное собрание Беларуси 7-го созыва. В частности, утверждены календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.-0-