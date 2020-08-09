Ермошина: наблюдается организованная порча бюллетеней

явка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 9 августа 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:44 Некоторые избиратели создавали трудности и долго заполняли бюллетени - Толкач Общество
20:41 Политолог из Молдовы: впечатления от национального exit poll самые хорошие Общество
20:38 Эксперты рассказали, почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться Общество
20:30 Ecoom обнародовал результаты телефонного опроса Общество
20:24 ФОТОФАКТ: Подсчет голосов на избирательных участках Общество
20:23 Несколько избирательных участков в Минске продолжают работать Регионы
20:01 Обнародованы результаты национального exit poll на выборах Президента Общество
20:00 В Беларуси закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов Политика
19:57 Ермошина: в Беларуси необходимо переходить к электронному реестру избирателей Общество
19:30 Беспрецедентная явка вызвана и давлением на общество - Мусиенко Общество
19:22 Шевцов: надо проголосовать не только за свое будущее, но и за свою жизнь Общество
19:16 Ермошина: наблюдается организованная порча бюллетеней Общество
19:00 Турция готова испытать свою вакцину против COVID-19 на людях В мире
18:52 Явка избирателей на президентских выборах на 18.00 составила 79,01% Общество
18:49 Ипатов: при засилье интернет-каналов надо критически относиться к их информации о выборах Общество
18:46 Голосование предусмотрено до 20.00, продлевать срок нельзя - ЦИК Политика
18:40 Шесть французских туристов убиты в Нигере В мире
18:31 Наблюдатели отмечают конструктивное взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями Общество
18:29 Ермошина считает онлайн-платформу по подсчету голосов основой для организации массовых беспорядков Общество
18:25 Петрашова: к голосованию на выборах Президента нужно подходить с полной ответственностью Общество
18:20 Голосую за то, чтобы мои дети и внуки жили в мирной стране - директор Брестской крепости-героя Регионы
18:00 Руммо: сегодняшний день будет определять наше будущее Общество
17:51 Свой голос отдал за стабильный курс страны - Шакутин Общество
17:43 Наблюдатель в Гомеле отмечает достойный уровень организации работы на участке Регионы
17:28 Поведение кандидатов и их штабов во многих случаях непредсказуемо - Кобицкий Общество
17:24 Участники молодежного поезда #БеларусьМоладзьНатхненне: протесты приводят к беде для народа и страны Общество
17:24 "Белэнерго" будет возмещать лесхозам затраты по расчистке просек возле ЛЭП Экономика
17:17 Отношения Беларуси и России будут меняться вне зависимости от итогов выборов - Прейгерман Политика
17:15 Наблюдатель: жители Круглого идут на выборы целыми династиями Регионы
17:10 Савиных: явка на этих выборах будет на 20-30% выше, чем на предыдущих Общество
Все новости
Все новости
Общество
09 августа 2020, 19:16

Ермошина: наблюдается организованная порча бюллетеней

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
Политолог из Молдовы: впечатления от национального exit poll самые хорошие
Эксперты рассказали, почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдается организованная порча бюллетеней, что в том числе приводит к определенному их дефициту. Об этом сегодня журналистам заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Центризбиркома отметила, что "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди". Они, по ее словам, "пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней".

При этом Лидия Ермошина напомнила, что избирательные комиссии не имеют права выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного. "Норма Избирательного кодекса говорит о том, что избирателю выдается бюллетень взамен испорченного, а не их множество. Поэтому если кто-то выбрал такую тактику - по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать - она не пройдет", - подчеркнула председатель ЦИК.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы Ермошина ЦИК
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Некоторые избиратели создавали трудности и долго заполняли бюллетени - Толкач
Фото из архива Политолог из Молдовы: впечатления от национального exit poll самые хорошие
Александр Шпаковский. Фото из архива Эксперты рассказали, почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться
Фото из архива Ecoom обнародовал результаты телефонного опроса
ФОТОФАКТ: Подсчет голосов на избирательных участках
Фото из архива Обнародованы результаты национального exit poll на выборах Президента
Главное
Выборы Президента Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
"Из-под контроля ничего не выйдет" - Лукашенко о безопасности граждан во время президентских выборов
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 935 пациентов с COVID-19
Конюк призывает белорусов проявить благоразумие и не участвовать в несанкционированных акциях
Топ-новости
Обнародованы результаты национального exit poll на выборах Президента
Лукашенко считает самым важным поддерживать безопасность и стабильность в стране
Лукашенко: у меня абсолютная уверенность, что мы соберем этот урожай
В Беларуси закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов
Ecoom обнародовал результаты телефонного опроса
Второй танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
Наблюдатель от МПА СНГ: нарушений во время голосования на выборах Президента не замечено
Шпаковский рассказал о политтехнологиях, применяемых на выборах оппонентами власти
"По-людски общался" - белорусские спортсмены поделились впечатлениями от встречи с Лукашенко
Сайты государственных СМИ и госорганов подверглись DDoS-атаке
Ермошина: опросы, навязанные избирателям через Telegram-каналы, - это фальшивка
ФОТОФАКТ: Белорусы голосуют на участках за рубежом
Достижения Беларуси ставлю в пример своей стране - Запашный
Мнение: в деревне выборы - это всегда праздник, явка сегодня небывалая
Вместе со всей страной делаю шаг в будущее - лицеист
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.