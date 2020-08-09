Ермошина: наблюдается организованная порча бюллетеней

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдается организованная порча бюллетеней, что в том числе приводит к определенному их дефициту. Об этом сегодня журналистам заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Центризбиркома отметила, что "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди". Они, по ее словам, "пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней".

При этом Лидия Ермошина напомнила, что избирательные комиссии не имеют права выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного. "Норма Избирательного кодекса говорит о том, что избирателю выдается бюллетень взамен испорченного, а не их множество. Поэтому если кто-то выбрал такую тактику - по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать - она не пройдет", - подчеркнула председатель ЦИК.-0-