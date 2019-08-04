Ермошина назвала возможную дату выборов Президента Беларуси - 30 августа 2020 года

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе "Контуры" на телеканале ОНТ назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь - 30 августа 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Говоря об оптимальном времени проведения выборов главы государства, председатель ЦИК отметила, что это ранняя весна. "Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы только сформируем парламент, - констатировала она. - Поэтому через три месяца - это значит надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?".

"Думаю, что президентская кампания скорее всего пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье - 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов Президента Республики Беларусь", - сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, с одной стороны еще будет лето, но с другой - 30 августа - это время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, по крайней мере люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому в основном население в большей части будет находиться в месте своей регистрации. "Но это пока только предположение", - заметила председатель Центризбиркома.

Как сообщалось, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.

Ожидается, что выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.-0-