Ермошина: опросы, навязанные избирателям через Telegram-каналы, - это фальшивка

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опросы, навязанные избирателям через Telegram-каналы, - это фальшивка. Такое мнение высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Еxit poll проводится только в день выборов, то есть сегодня, так сложилось и принято. Поэтому все то, что навязывают избирателям как опросы, - это обыкновенная фальшивка. Это изготовили определенные политические силы и запустили через Telegram-каналы. Пытались наблюдатели на участках вести опросы, это было в период досрочного голосования. Но избиратели отказывались и жаловались потом нам. Все опросы наблюдателей незаконны. А уж тем более перед приходом на избирательный участок. Сегодняшний еxit poll, наверное, неплох, по крайней мере, он позволит определить волеизъявление граждан еще до того, как закончится подсчет голосов", - сказала Лидия Ермошина.

Что касается хода голосования, то на некоторых избирательных участках уже наблюдаются очереди желающих проголосовать. "Мне крайне неловко, что избиратели стоят в очередях, - призналась глава ЦИК. - Жара - это не лучший период. Плюс пропускной режим (пропускают по количеству членов комиссий, которые выдают бюллетени). Прошу отнестись с пониманием. Надо было воспользоваться советом председателя ЦИК, я просила проголосовать досрочно. Председатель ЦИК плохого не посоветует".

Судя по первым итогам, самыми активными традиционно стали избиратели Гомельской, Могилевской и Витебской областей. По мнению Лидии Ермошиной, это результат работы властей, которые стимулировали досрочное голосование. "Например, в Гомельской области во Дворце культуры Речицкого района было объявлено, что те, кто досрочно проголосуют, получают бесплатный час на батуте. Может, это сработало. Тут ничего такого нет, это не подкуп избирателей. Подкуп - это когда подкупают за голос по конкретной кандидатуре. В данном случае это всего лишь привлечение избирателей на участки. Кстати, столица никогда не рвется на выборы. Кто-то только просыпается, часть находится на даче", - отметила она.

Есть уже информация по жалобам наблюдателей на участках. Например, в Гродненской области зарегистрировано 4 обращения, 2 из них вообще не касаются выборов. В Гомельской - 16 жалоб, по некоторым наблюдатели спорят и конфликтуют с комиссией. "Бывает, конфликтуют подготовленно: держат два телефона, на одном аудио-, на другом видеозапись. И читают вопросы и замечания по инструкции. Это уже работа наемная и оплачиваемая. Я сейчас имею в виду альтернативных наблюдателей, которые настроены на то, чтобы дискредитировать выборы. Сразу хочу сказать, что вести аудио- и видеозапись можно только с согласия человека, которого ты снимаешь. Если председатель комиссии этого не желает, то наблюдатель будет лишен аккредитации. Наверное, они этого и добиваются. Конечно, бывает и избирательные комиссии иногда ошибаются. Я не могу сказать, что они всегда правы - это живые люди", - рассказала Лидия Ермошина.

К слову, на некоторых участках выборы уже завершились. Речь о закрытых участках, организованных в больницах. "Мы с трепетом ожидаем сообщения с наших закрытых участков. Некоторые уже звонили: там, где не прикреплены ковидные больные, то есть никого не надо объезжать, уже посчитались и готовы предоставить информацию. Голосование в больницах является самым достоверным: тут нет никакого досрочного голосования, все проходит быстро в один день, все подсчитывается на глазах наблюдателей. Больница представляет весь срез общества, там нет правых, левых и центристов", - заключила она.-0-