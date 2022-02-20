Ермошина рассказала, готов ли белорусский избиратель голосовать за политические партии

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готов ли белорусский избиратель голосовать за политические партии, рассказала в эфире телеканала СТВ экс-председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

"Партийная культура у нас не сформирована. Избиратели, я думаю, не готовы голосовать за партии. Тем не менее, если мы не будем каким-то образом стимулировать их участие, избиратель не будет готов к этому никогда", - сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, в тех или иных государствах партии на слуху и популярны просто потому, что они являются основным участником избирательного процесса. "Именно партии делят мандаты, именно они приходят к власти, формируют правительство. Поэтому их знают, их деятельность видят, могут оценить как позитив, так и негатив. У нас же партии - это, как фон, как те или иные сообщества, которые могут выдвинуть кандидатов. А потом, лица, которые становятся депутатами, даже если они выдвинуты партией, совершенно незаметны для избирателей как члены этих партий", - констатировала экс-председатель.

​​​​​​​"На мой взгляд, в любом случае без перехода на голосование по партийным спискам мы никогда не приведем наше общество к состоянию готовности принятия политических партий как таковых, как реальных политических сил", - заключила Лидия Ермошина.-0-