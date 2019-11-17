Ермошина: реакция на попытки мешать работе избирательных комиссий будет жесткой

Лидия Ермошина. Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция на попытки мешать работе избирательных комиссий будет жесткой. Об этом сегодня в эфире
Лидия Ермошина рассказала, как организаторы выборов будут реагировать на попытки мешать работе избирательных комиссий. "Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы обижали наши участковые комиссии и наших избирателей", - подчеркнула глава ЦИК.
Она добавила, что организаторы не позволят, чтобы "над избирательными комиссиями издевались".-0-