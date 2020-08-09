Ермошина считает онлайн-платформу по подсчету голосов основой для организации массовых беспорядков

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина назвала онлайн-платформу для альтернативного подсчета голосов основой для организации массовых беспорядков. Об этом глава ЦИК заявила сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, это большой политический обман избирателей именно с целью дискредитации итогов выборов, об этом я говорила неоднократно. По сути дела, создается теневой Центризбирком, т.е. некая структура, которая подсчитывает голоса избирателей, те голоса, которые пожелают туда отправить. Это все потом будет выставлено как некий альтернативный образец, будут делаться попытки распространить это на всю территорию. И это основа для организации массовых беспорядков", - считает Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК полагает, что лиц, которые разработали и внедрили эту онлайн-платформу, необходимо привлекать к ответственности.-0-