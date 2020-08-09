Ермошина: складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же наблюдатели

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала ход основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси. По ее наблюдениям, жалобы подают одни и те же наблюдатели. Такое мнение глава Центризбиркома сегодня высказала журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что от наблюдателей все это время поступают определенные жалобы. "Причем складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же люди - несколько десятков. И, судя по всему, им обещана плата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решен территориальный комиссией, но все равно идет жалоба в Центральную. Очевидно, сдельная оплата труда", - предположила председатель ЦИК.

Жалобы, например, подаются по поводу того, что кабинки для голосования не имеют штор. "Сразу же могу сказать, что законом это не запрещено. Более того, если мы возьмем все остальные государства, то кабинки не закрываются вообще. Это либо "треуголки" из картона и дерева, стоящие на столах, либо стойки, где закрыты только три стороны", - обратила внимание председатель ЦИК. Таким образом, подчеркнула она, кабины, которые используются на этих выборах в Беларуси, полностью соответствуют международным стандартам.

На выборах аккредитованы 53 868 национальных наблюдателей. Из-за эпидемиологической ситуации на одном участке их может быть не больше пяти.-0-