Ермошина сомневается в успехе "королей интернета" на парламентских выборах в Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозировать победу "королей интернета" на выборах депутатов Палаты представителей 2019 года пока не приходится. Такое мнение в интервью "Народнай газеце" высказала председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что интернет способен влиять на ход избирательных кампаний. В качестве примера она привела последние президентские выборы в Украине. "Но надо учитывать, что далеко не все широко используют интернет. Поэтому, думаю, основное влияние он оказывает скорее на молодежь и людей среднего возраста, а именно молодежь - не очень активный участник выборов. То есть, с одной стороны, роль информационных технологий велика, а с другой, самые активные участники выборов - люди старшего возраста, пользующиеся традиционными СМИ и больше доверяющие именно им. Так что прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится", - считает глава ЦИК.

Руководитель Центризбиркома прокомментировала участие белорусских партий в нынешних парламентских выборах, посетовав, что не чувствует даже кратковременного их пробуждения. "На этот раз атмосфера политизирована гораздо меньше, чем было раньше. И это вызывает определенные опасения: боюсь, что партии, которые шевелились лишь во время выборов, на этот раз и этого делать не будут. Потому что интерес к выборам ими утрачен. Людям надо дать надежду, только тогда они будут вступать в партии. А такую надежду - возможность избрания - подарить им может лишь пропорциональная или смешанная избирательная система. В противном случае наши партии будут продолжать угасать", - полагает Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в оценках международных наблюдателей с учетом заметного потепления отношений Беларуси и ЕС, председатель ЦИК подчеркнула, что всегда хочется рассчитывать на лучшее. "Но не стоит забывать и того, что Беларусь - часть большой мировой составляющей. И многое в оценке нас зависит от глобального контекста, от того, с чем нас сравнивать", - сказала Лидия Ермошина. Она обратила внимание, что формы и методы работы Центральной комиссии остались прежними. "Какие были в 2001 году, такие и сейчас. Центральная комиссия предоставляет международным наблюдателям все возможности для полноценной работы. Любой запрашиваемый ими документ немедленно им предоставляется, они совершенно свободны в своих действиях и получают полный объем необходимой им информации. Просто изменился международный фон", - пояснила она.-0-