Ермошина: в Беларуси необходимо переходить к электронному реестру избирателей

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина считает, что в Беларуси необходимо переходить к электронному реестру избирателей. Об этом она заявила в эфире телеканала СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина считает, что после подведения итогов выборов нужно делать выводы, которые касаются и организации процесса, и прав тех, кто участвует в выборах. В числе прочего председатель ЦИК назвала переход к электронному реестру избирателей.

"Составление списков по участковым избирательным комиссиям показало, что они не могут быть достоверными, в них зачастую не упоминаются люди, которые долгие годы не ходят на выборы", - пояснила Лидия Ермошина. В новых районах Минска сегодняшние очереди на избирательных участках, судя по всему, связаны с тем, что председатели товариществ индивидуальных застройщиков не подали списки на граждан. Раньше люди, скорее всего, голосовали по другим адресам.

Председатель ЦИК отметила, что очереди на участках возникли из-за того, что на нынешних выборах как никогда много людей пришло голосовать в последний день. "Если бы этот приход был постепенным в течение досрочного голосования, то мы бы не столкнулись с такими проблемами. Но дело в том, что альтернативный кандидат и силы, которые его поддерживали, призвали белорусов приходить в последние день, в последние часы. К сожалению, слушают не тех, кого должны слушать, не организаторов, а политиканов. Отсюда такой печальный опыт", - посетовала глава Центризбиркома.-0-