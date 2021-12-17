Ермошина: за 25 лет ЦИК стал для меня не просто местом работы, а судьбой

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов из малоизвестного органа стала важной структурой в жизни страны. Об этом заявила экс-председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на первом заседании ЦИК в обновленном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что работала в ЦИК с 1992 года. В должности председателя - 25 лет. За это время Центризбирком стал для нее не просто местом работы. "Центральная комиссия - это не просто работа. У меня это уже судьба, потому что более половины своего трудового стажа я проработала здесь", - сказала она.

Экс-председатель сравнивала ЦИК с работой суда: если дело выиграно - значит, дело правое, если оно проиграно - в этом виноват суд. Точно так, по ее словам, и с Центризбиркомом: если кто-то не был избран, значит, виноват ЦИК. "Центральная избирательная комиссия - это та организация, которую вслед за Президентом и правительством обвиняют во всех грехах", - сыронизировала Лидия Ермошина.

В то же время она отметила, что ЦИК - это, наверное, единственный государственный орган, где была представлена точка зрения оппозиции. "Члены комиссии с правом совещательного голоса - в большей степени это оппозиция. И эти люди все, кроме голосования и проверок, здесь выполняли. Они были известны, участвовали в дискуссиях и большой политике", - констатировала бывший руководитель Центризбиркома.

Сейчас ЦИК предстоит большой и сложный путь, подчеркнула Лидия Ермошина. "Это не только избирательная кампания (референдум по внесению изменений в Конституцию. - Прим. БЕЛТА), но и реформирование избирательного законодательства. И эта реформа давно назрела. Жизнь меняется и, естественно, нужно многое менять в нем", - сказала она.-0-