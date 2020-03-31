ЕС готов обсуждать любые системные усилия для помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом

Европейский союз готов обсуждать любые оперативные или более долгосрочные системные усилия для того, чтобы помочь Беларуси пережить шторм, связанный с коронавирусом. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель. Он также рассказал о том, на что будет направлена помощь, предоставляемая Евросоюзом странам "Восточного партнерства" в связи с COVID-19, о прогнозах в нынешней непростой ситуации касательно ратификации соглашений между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

- ЕС принял решение о направлении средств странам "Восточного партнерства" в связи с коронавирусом. Расскажите, пожалуйста, подробнее, каким образом это коснется Беларуси.

- Излишне говорить, что COVID-19 является глобальной угрозой. ЕС много делает для смягчения воздействия вспышки коронавируса на жизнь и материальное благосостояние людей. Мы реагируем как на непосредственные нужды системы здравоохранения, так и на более долгосрочные потребности самых уязвимых категорий общества, малых и средних предприятий, которые являются основой экономики. Хочу обратить внимание, что ЕС максимально наращивает объем поддержки для проведения исследований в области диагностики, вакцинации и лечения. Мы работаем над тем, чтобы поставки лекарств и медицинского оборудования были бесперебойными. Посредством увеличения производства мы разрабатываем совместные подходы к стратегиям тестирования, чтобы сдержать распространение COVID-19, обеспечивая при этом способность системы здравоохранения помочь всем пациентам, которым требуется лечение.

В рамках своих глобальных действий в ответ на вспышку коронавируса Европейский союз перенаправил 140 млн евро на удовлетворение самых насущных потребностей людей в странах "Восточного партнерства", включая Беларусь. ЕС будет оказывать помощь путем поддержки поставок медицинских материалов, оборудования и средств защиты, включая аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные очки и костюмы, халаты. ЕС сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и выделяет 30 млн евро, чтобы эти необходимые материалы были совместно закуплены и эффективно распространены в шести странах-партнерах в ближайшие недели.

Где это необходимо, ВОЗ будет помогать Министерству здравоохранения в обучении и повышении осведомленности населения, в том числе с помощью ресурсов действующей программы Европейского союза BELMED.

Аналогичным образом, используя ресурсы ЕС, Программа развития ООН и Фонд ООН в области народонаселения готовы оказать Министерству труда и соцзащиты поддержку в предоставлении услуг уязвимым группам.

Ресурсы и кадры действующих проектов Европейского союза, реализуемых Белорусским обществом Красного Креста, также планируется перенаправить на поддержку усилий по борьбе с распространением COVID-19 среди пожилых людей.

- На Ваш взгляд, как нынешняя сложная ситуация с коронавирусом скажется на двусторонних торгово-экономических отношениях между ЕС и Беларусью?

- В то время как ЕС принимает беспрецедентные меры для поддержки своей собственной экономики, совершенно очевидно, что вспышка COVID-19 будет иметь серьезные экономические последствия для всех стран. Значительная часть средств пакета мер реагирования ЕС на COVID-19 выделяется в целях смягчения негативного воздействия. Некоторые ресурсы за счет средств трастового фонда Европейского союза и Всемирного банка будут перенаправлены для включения в существующую кредитную линию с Банком развития Беларуси.

Новая региональная программа поддержки в размере 100 млн евро облегчит малым и средним предприятиям доступ к кредитам. Она также упростит управление существующими кредитными линиями и грантами, сумма которых составляет сейчас 200 млн евро, для малых и средних предприятий, в том числе в рамках инициативы EU4Business.

Хочу обратить внимание, что Беларусь также поддерживает контакты с Европейским инвестиционным банком по вопросам корректировки и увеличения кредитного портфеля.

- В настоящее время на 30 дней ограничен въезд в Шенгенскую зону, будет ли это ограничение продлено в дальнейшем?

- 17 марта лидеры ЕС договорились о временном ограничении не являющихся обязательными поездок из третьих стран в зону ЕС на 30 дней, поэтому возможная корректировка или продление ограничений будут согласованы в свое время в зависимости от ситуации с COVID-19 и от стратегий борьбы с пандемией, о которых страны ЕС договорятся.

- Что можно сказать в нынешней ситуации о перспективах ратификации соглашений между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии, прогнозах касательно их вступления в силу?

- Точная дата вступления в силу зависит от графика предстоящих заседаний Европейского парламента и Совета ЕС, который неясен в нынешней ситуации с пандемией. Мы находимся на завершающих стадиях процедуры ратификации. Европейский парламент должен дать согласие, после чего Совет примет решение о заключении соглашений и уведомит белорусскую сторону о нем.

Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена соответствующими ратификационными уведомлениями.

- Сейчас многие консульства стран ЕС в Беларуси не работают, когда они могут возобновить свою деятельность?

- К сожалению, мы не можем предсказать, когда соответствующие службы стран ЕС сочтут возможным возобновить эту работу. Это зависит от того, как будет развиваться ситуация с СOVID-19.

ЕС рекомендовал, чтобы по возможности, несмотря на временное частичное закрытие визовых отделов, консульства оставались открытыми, в частности, для обработки визовых заявок от членов семей граждан ЕС; специалистов в области здравоохранения, медицинских исследований и ухода за пожилыми людьми; транспортников и работников, проживающих в регионах, граничащих с ЕС; лиц, занимающихся гуманитарной деятельностью, а также для пассажиров, следующих транзитом через Шенгенскую зону, и пассажиров, путешествующих по неотложным семейным обстоятельствам.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-