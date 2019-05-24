ЕС и ПРООН представили в Минске новую региональную программу по борьбе с изменением климата

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз в 2019 году запустил новую региональную инициативу EU4Climate ("ЕС за борьбу с изменением климата"), нацеленную на поддержку шести стран "Восточного партнерства": Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Установочный семинар проекта прошел сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

"ЕС является лидером в вопросах охраны окружающей среды и изменения климата, а страны "Восточного партнерства" играют важную роль в наших общих усилиях в достижении зеленого развития. Новая программа EU4Climate поддержит усилия Беларуси по мониторингу и сокращению выбросов CO2, а также меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Программа направлена на то, чтобы изменения климата меньше влияли на жизнь граждан, и на их адаптацию к данным изменениям", - прокомментировала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

Программа финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН. Общая сумма для Беларуси составит 1,1 млн евро, срок реализации - 2019-2022 годы.

Проект окажет помощь правительству Беларуси в реализации обязательств страны по сокращению выбросов парниковых газов и устойчивому к изменению климата развитию в соответствии с Парижским соглашением и другими международными документами.

На презентации проекта EU4Climate в Беларуси государственные чиновники и представители различных заинтересованных групп обсудили приоритеты и следующие шаги по осуществлению инициативы EU4Climate в Беларуси на период до 2022 года.

Проект EU4Climate опирается на опыт реализации завершенных, в частности проекта "Клима-Ист", и текущих проектов и инициатив, а также на экспертный потенциал ЕС и ПРООН на региональном и национальном уровне в сфере разработки климатической политики и управления.

Как отметила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева, за последнее десятилетие ПРООН с помощью международных партнеров реализовала в Беларуси более 10 проектов с бюджетом более $20 млн, которые помогают стране подготовиться к вызовам, связанным с изменением климата. "Поддержка, которую мы вместе оказываем правительству Беларуси, включает комплексные решения, которые сочетают меры по внедрению энергоэффективных технологий, использованию возобновляемых источников энергии, устойчивому и бережному использованию природных ресурсов, сохранению и устойчивому управлению природными ландшафтами, управлению отходами, созданию зеленой городской инфраструктуры", - подчеркнула Александра Соловьева.-0-

Фото пресс-службы ПРООН в Беларуси